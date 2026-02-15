Espana agencias

La Confederación del Duero defiende su labor en las riadas y critica ventajismos políticos

San Esteban de Gormaz (Soria), 15 feb (EFE).- La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, ha defendido este domingo en San Esteban de Gormaz (Soria) el trabajo del organismo en el actual episodio de avenidas y ha pedido a los representantes políticos "más responsabilidad institucional" porque "no es momento de ventajismos políticos".

Así lo ha manifestado Lafuente en su visita a San Esteban de Gormaz, uno de los municipios más afectado por las inundaciones, al que ha viajado acompañada por el director técnico, Carlos Galicia, y el comisario de Aguas, Alejandro Cózar, para hacer un seguimiento sobre el terreno del comportamiento del río.

Lafuente ha descrito la situación general de la cuenca, que está registrando estos días crecidas muy significativas, con importantes incrementos de caudal en el río Duero a su paso por las provincias de Soria, Burgos y Valladolid, como consecuencia de la prolongación inusual de las precipitaciones y las sucesivas ondas de avenida, confluentes en las zonas bajas.

En cuanto a los embalses, la presidenta ha confirmado que se encuentran en fase de "resguardo o de recuperación" en los próximos días para afrontar posibles nuevas avenidas, teniendo en cuenta la abundante nieve en cabeceras y la saturación generalizada de los suelos.

La presidenta ha transmitido su solidaridad con las personas que se han visto afectadas por esta avenida y que han tenido que abandonar sus casas, como en el caso de San Esteban donde cerca de 30 vecinos tuvieron que ser desalojados este sábado por precaución ante la crecida del Duero.

"El río que normalmente es una fuente de vida y de riqueza, cuando se desborda se convierte en un peligro porque es una fuerza poderosa y destructiva", ha expresado.

Más responsabilidad institucional; menos ventajismo

Lafuente ha lamentado las declaraciones realizadas en los últimos días por algunos responsables políticos, que han culpado a la CHD de "mala planificación y falta de comunicación", y ha reseñado que el organismo ha actuado según el protocolo, donde se establece "perfectamente" la cadena de información en casos de emergencia.

En este contexto, la presidenta de la CHD ha recordado que el Inuncyl, de la Junta de Castilla y León, es el que establece esta cadena de información y que la labor de la CHD es remitir los boletines de aviso al 112 con hora, nivel, caudal y tendencia, que son trasladados a los centros de coordinación.

Por eso, una vez constituido el Cecopi, como es el caso, "este es el órgano que coordina el aviso a las autoridades municipales y a la población".

Después de esta aclaración, Lafuente ha pedido "responsabilidad institucional" para poder trabajar de forma coordinada entre las administraciones y garantizar un buen servicio público.

"No es momento para el ventajismo político ni para mensajes que confundan a la población", ha criticado Lafuente y ha insisitido en que "es momento de coordinación, prudencia y servicio público". EFE

