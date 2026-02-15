La borrasca remite, pero once comunidades siguen en alerta por fuertes vientos y el oleaje

Madrid, 15 feb (EFE).- La borrasca de gran impacto Oriana ha comenzado a remitir, pero once comunidades siguen este domingo en alerta ante la previsión de que continúen los fuertes vientos y el oleaje, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante), se han activado en Baleares y en Cataluña por el fuerte oleaje, y la Aemet ha avisado de que las olas alcanzarán una gran altura, de hasta 12 metros en algunos puntos de la isla de Menorca.

Hay fenómenos costeros también activos, aunque de nivel 'amarillo' (peligro bajo) en las comunidades de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, la ciudad de Melilla y en todas las islas del archipiélago canario, donde se han activado también avisos de nivel amarillo por el oleaje que durante el día de hoy va a azotar al litoral.

Tras el fuerte viento que durante la jornada de ayer azotó a gran parte del país, hoy persisten los avisos de nivel 'amarillo' por el fuerte viento también en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque tras las rachas huracanadas -superiores a 120 kilómetros por hora- que se han registrado durante las últimas horas, rondarán hoy los 80 kilómetros por hora.

Las intensas precipitaciones previstas en el interior de la provincia de A Coruña han motivado la activación de un aviso de nivel amarillo, y las lluvias acumularán en esa gran área hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

El mapa de alertas previsto para hoy se completa con avisos de nivel amarillo por el riesgo de aludes que existe en el Pirineo oscense, en el Valle de Arán (Lleida) y en el pirineo de Navarra.

La predicción general para hoy informa de rachas muy fuertes de viento en buena parte del tercio oriental peninsular, Alborán y ambos archipiélagos y de un ascenso notable de las máximas en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental y en interiores del sudeste peninsular. EFE