Espana agencias

La bajada del nivel del Duero permite la reapertura al tráfico de la N-110 en Soria

Guardar

Soria, 15 feb (EFE).- La carretera N-110 a su paso por San Esteban de Gormaz ha sido reabierta al tráfico este domingo debido a la bajada del nivel de las aguas del Duero en esa zona en la que este sábado cerca de 30 personas tuvieron que ser desalojadas por la cercanía de sus viviendas a las márgenes del río.

Los datos ofrecidos este domingo por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) cifran en 45 los avisos activos, 13 de nivel rojo y 8 de ellos del río Duero, cuyo caudal a su paso por San Esteban es de 270,14 m3/s y su nivel cercano a los cinco metros, aunque tiende a estabilizarse.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, la crecida del río este sábado obligó a cortar la circulación en la N-110 por inundación de la calzada a ambos lados del puente medieval de la localidad sanestebeña.

En caso de necesidad, se facilitó la movilidad entre ambas márgenes del río para los vecinos que lo requirieran, con coordinación de los servicios actuantes.

La situación en San Esteban de Gormaz durante el episodio de crecida del Duero derivó también en actuaciones de protección a la población con el desalojo de 30 personas de las viviendas situadas en la margen izquierda del río, así como de otras tres personas responsables del camping municipal ubicado en la ribera del Duero.

Todas las personas desalojadas quedaron realojadas en otras viviendas de su propiedad o de familiares y ninguna precisó utilizar los recursos residenciales municipales ni dispositivos de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil, a petición del alcalde de la localidad, participó desde primera hora en todos los desalojos y durante, este domingo, mantiene presencia en todo el término municipal y continúa con tareas de auxilio y asistencia en pedanías que han quedado aisladas por carretera. EFE

aal/aam/ess

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Espanyol suspende a cuatro socios por lanzar objetos en los derbis ante Barça y Girona

Infobae

Rescatan en Jaén al ocupante de un turismo que cayó a un río

Infobae

Jon Pérez 'Bolo': "Sabemos el camino que tenemos que seguir"

Infobae

Piden 8 años al exdirector de un banco por quedarse casi 300.000 euros de clientes mayores

Infobae

Playas de Castellón y Diputación Valencia defienden su título en el Luis Puig de València

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que no tiene

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

ECONOMÍA

La energía define quién crece

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid