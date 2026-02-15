La bajada del nivel del Duero permite la reapertura al tráfico de la N-110 en Soria

Soria, 15 feb (EFE).- La carretera N-110 a su paso por San Esteban de Gormaz ha sido reabierta al tráfico este domingo debido a la bajada del nivel de las aguas del Duero en esa zona en la que este sábado cerca de 30 personas tuvieron que ser desalojadas por la cercanía de sus viviendas a las márgenes del río.

Los datos ofrecidos este domingo por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) cifran en 45 los avisos activos, 13 de nivel rojo y 8 de ellos del río Duero, cuyo caudal a su paso por San Esteban es de 270,14 m3/s y su nivel cercano a los cinco metros, aunque tiende a estabilizarse.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, la crecida del río este sábado obligó a cortar la circulación en la N-110 por inundación de la calzada a ambos lados del puente medieval de la localidad sanestebeña.

En caso de necesidad, se facilitó la movilidad entre ambas márgenes del río para los vecinos que lo requirieran, con coordinación de los servicios actuantes.

La situación en San Esteban de Gormaz durante el episodio de crecida del Duero derivó también en actuaciones de protección a la población con el desalojo de 30 personas de las viviendas situadas en la margen izquierda del río, así como de otras tres personas responsables del camping municipal ubicado en la ribera del Duero.

Todas las personas desalojadas quedaron realojadas en otras viviendas de su propiedad o de familiares y ninguna precisó utilizar los recursos residenciales municipales ni dispositivos de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil, a petición del alcalde de la localidad, participó desde primera hora en todos los desalojos y durante, este domingo, mantiene presencia en todo el término municipal y continúa con tareas de auxilio y asistencia en pedanías que han quedado aisladas por carretera. EFE

aal/aam/ess