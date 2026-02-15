La alerta por viento se rebaja a amarilla en toda la Comunitat Valenciana

València, 15 feb (EFE).- La alerta por vientos fuertes, de nivel rojo y naranja durante ayer sábado en la Comunitat Valenciana, se ha rebajado este domingo a amarilla por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el fin de la alerta nivel rojo por vientos en la provincia de Castellón, de la naranja en las provincias de Valencia y Alicante, y por fenómenos costeros en el litoral de Castellón, y la alerta nivel amarillo por fenómenos costeros en los litorales de Valencia y Alicante.

Para este domingo se ha establecido la alerta amarilla por viento en toda la provincia de Castellón, en el interior y litoral norte de Valencia y en el interior y litoral sur de la de Alicante, según la actualización de las 9 horas.

Emergencias advierte de que el temporal de viento en la Comunitat Valenciana continúa, aunque se hayan rebajado las alertas a nivel amarillo y pide "mucha prudencia".

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo en Castellón y alto en el resto de la Comunitat.

Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las rachas máximas del sábado fueron de 172 km/h en puntos de Castellón, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró rachas de 121 km/h en Fredes (Castellón). EFE