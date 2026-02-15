Iván Romeo: "Espero consolidarme este año"

Baeza (Jaén), 15 feb (EFE).- El vallisoletano Iván Romeo (Movistar), a sus 22 años campeón de España en ruta y campeón del mundo sub'23 de contrarreloj 2024, confía en la victoria en la Clásica de Jaén Paraíso Interior que se disputa este lunes en el entorno olivarero de Úbeda.

En su tercera presencia en la carrera del "sterrato" español, Romeo se medirá, entre otros, al doble campeón olímpico y del Mundo de BTT, el británico Tom Pidcock. Será una de las primeras pruebas del año para una de las perlas del pelotón nacional, el mismo que pretende desde la serenidad la consolidación en 2026 como ciclista, después de un esperanzador 2025.

"La Clásica de Jaén es una carrera muy bonita, me gusta mucho, es la tercera vez que la voy a hacer. En mi primer año en profesionales no la acabé, tuve un pinchazo malo en un tramo malo, y luego la hice en 2024, que hice top 10. Es una carrera diferente, muy dura tanto física como mentalmente, porque es de estas carreras que no se acaban nunca, o sea que hay que seguir, seguir, seguir por mucho que te pasen cosas. Una prueba muy guapa, con un nivel de participación altísimo, creo que va a ser una carrera bonita", señaló Romeo en el hotel de concentración del equipo, en la vecina localidad de Baeza.

Romeo confía en la experiencia acumulada por el Movistar en las 4 ediciones disputadas, y sobre el objetivo no duda: lograr la victoria.

"Traemos un muy buen equipo, está Carlos Canal, que ha hecho ya varias veces top ten aquí y se le dan muy bien los caminos de tierra, y a Roger Adriá, quien hizo décimo el año pasado. El objetivo del equipo es ganar, tenemos un conjunto para ello", comenta convencido.

Con su maillot de campeón de España y las victorias obtenidas en el Dauphiné y Comunitat Valenciana en 2025, Romeo sube el listón de sus expectativas para 2026. Su experiencia en el Tour fue positiva, a pesar de una caída que le privó se posible resultados de gran nivel.

"El año pasado me fue bien y este quiero intentar consolidarme, sobre todo en ese tipo de carreras de una semana para luchar por las generales, y en el Tour quiero buscar una etapa y hacer bien las cronos. Quiero dar el salto a la consolidación, ser el corredor del año pasado, pero un poquito mejor", explica.

Unas expectativas ilusionantes que, sin embargo, prefiere no mezclar con las comparaciones.

"He escuchado comentarios comparándome con Miguel Indurain, pero no es así, nada que ver. Yo soy Iván Romeo y ya está", zanja el vallisoletano.

Respecto a su primera experiencia en el Tour, el excampeón del mundo sub'23 de crono, asegura haber tomado nota para controlar algunos aspectos que le permitan dar ese salto de calidad que persigue.

"El año pasado me costó mucho recuperarme de la caída en el Tour y luego volver bien. Este año espero poder sentir un salto adelante en carreras más largas, con esfuerzos más consecutivos. Ahora estamos haciendo competiciones muy cortitas. Sobre todo, quiero controlar mejor la fatiga, eso es lo que hemos trabajado este invierno".

Romeo también considera que el equipo, a nivel general, debería dar un alto de calidad, acercando las plazas del top 10 al top 3.

"Tengo un calendario en el que voy a intentar ganar siempre, eso es lo que a mí me gusta, siempre disputar la victoria y eso es lo que voy a intentar, trataré de fallar menos. Tenemos que ser un poco más eficientes. Entre los 10 mejores siempre tenemos 2 ó 3 corredores, pero entre los 3 no solemos tener a ninguno. Creo que ahí es donde tenemos que buscar un poco más", comenta.

Después de una temporada de dominio total del esloveno Tadej Pogacar, Romeo concluye que la presencia del cuádruple ganador del Tour en las carreras, y de otros corredores con Vingegaard o Evenepoel, limitan sobremanera las opciones del resto del pelotón, condenado a luchar por las plazas secundarias.

"Cuando están ellos sabes que va a ser muy complicado ganar, pero yo intento no cerrarme en banda con eso. Creo que hay que buscar otras formas para ganar. Es evidente que en el cara a cara es imposible, así que hay que buscar otras formas de hacerlo, y luego aprovechar mucho cuando ellos no están, porque la carrera cambia totalmente. Las grandes vueltas están muy cerradas por el control de los favoritos y se convierten un poco en una prueba de todos contra uno", analiza.

Sobre el nuevo líder del Movistar, el belga Cian Uijtdebroeks, que cumplirá 22 años el próximo 28 de febrero, Romeo espera que pueda demostrar su nivel, si bien tampoco es partidario de apostar por ningún tipo de presión.

"Es un corredor con presente y futuro, tiene 21 años, he corrido con él toda la vida y ha ganado el Tour de Porvenir, algo que lo dice todo. Tiene talento y un nivel altísimo, pero donde pueda llegar lo dirá la carretera. Si hace el Tour habrá que estar con él, pero sería bueno ir con cautela, sin tanta presión. Es un corredor que en Giros o Vueltas puede estar muy arriba". EFE