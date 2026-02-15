Isi: “Toda la rabia y frustración la hemos sacado de la mejor forma”

Madrid, 15 feb (EFE).- Isi Palazón, centrocampista del Rayo Vallecano, expresó este domingo que “toda la rabia y la frustración” de una semana “muy ajetreada y convulsa” la ha sacado el equipo “de la mejor forma” con la victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid.

“Una semana, desde el pasado viernes, muy ajetreada y muy convulsa. Creo que toda la rabia y toda la frustración que nosotros también tenemos hoy la hemos sacado de la mejor forma. Hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. Estoy muy contento por mis compañeros, por mi cuerpo técnico, por la afición que ha estado aquí y la que no también. Hay que respetar las decisiones de cada uno y estar juntos. Entendemos a los que han vendido y me pongo en la posición de los que nos han venido, que entiendo su frustración”, valoró en declaraciones a ‘Dazn’.

Isi destacó la importancia tanto de la unión del vestuario como de la afición. “El tema del vestuario, por así decirlo, es intocable. De ahí es donde sacamos la permanencia, el ascenso… Intentamos a la gente que se incorpora siempre decirle lo importante que es el vestuario y tratar de los egos personales siempre mostrarlo en el colectivo”, repasó.

“Hoy se ha visto todo el equipo, el banquillo, los que han jugado… Ha sido una semana muy buena a nivel entrenamientos. Y la afición creo que es fundamental para nosotros que estén apoyándonos, pero entendemos también la postura de los que no han venido hoy. Seguro que juntos estaremos pronto en Vallecas”, añadió.

El Rayo salió del descenso. “Ya hemos visto cómo está la clasificación. Los problemas a este grupo como que le ponen, les une, les motiva. A pesar de que estamos juntos, nos une más todavía. Es fundamental. Hemos encajado esta semana de la mejor forma posible, centrados en lo que había que hacer. Hemos hecho una semana que me emociona pensarlo. Cuando entrenas bien, se notaba ya, el míster lo tenía claro. A descansar, el martes a entrenar no sé dónde, pero entrenaremos en algún sitio”, dijo.

Isi explicó que su equipo tenía “claro” el partido que había que hacer este domingo. “Presionar es una de nuestras señas de identidad. También había visto el partido que tuvieron con el Betis en la Copa del Rey, sabíamos que dejando espacios atrás iba a ser muy difícil y lo importante era estar juntos, tapar líneas de pase, salir por su banda izquierda… Hemos hecho un gran partido a nivel táctico. Nos vamos contentos”, afirmó.

Por la banda derecha del Rayo, la izquierda a la que se refería Isi del Atlético, entraron Ilias Akhomach y Andrei Ratiu. “Ilias creo que nos va a aportar muchísimo esta temporada. Son dos que les gusta hacer malabares dentro del campo, se comunican bien, se entienden bien y creo que nos van a dar mucho”, avanzó.

“También elogiar la figura de Fran Pérez, que hoy aparece, ha hecho una gran semana, un chaval joven. Estamos con él. Entendemos que esto es muy largo y tenemos que aportar todos”, añadió. EFE