Iñigo Pérez: "Pese a ganar es un día triste, no podemos aislarnos de la realidad"

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que, pese a la victoria frente al Atlético de Madrid (3-0), es día "triste y amargo" porque no pueden aislarse de la realidad social que se vive en el club, con la afición totalmente enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.

El Rayo Vallecano, con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y el senegalés Nobel Mendy, se llevó el derbi del 'destierro' disputado en Butarque frente al Atlético de Madrid y sumó tres puntos que además le permiten salir del descenso.

La victoria no la pudo disfrutar el equipo vallecano con su gran masa social ya que más de la mitad de los 13.000 abonados que tiene no acudieron a Butarque en señal de protesta por la gestión de Martín Presa, al que han pedido mediante un comunicado y una manifestación su "inhabilitación".

"Es la victoria más referencial por el momento que nos encontrábamos, en descenso, y sobre todo por el momento social que tenemos, que también hay que atender. Los jugadores, aunque son privilegiados, también sufren con esta situación", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"La respuesta que ha dado este equipo no me sorprende. Son grandes personas, lo he comprobado, no descubrimos nada. No me sorprende que podamos hacer este partido en la situación que tenemos", afirmó el técnico navarro, que reconoció que, pese a la delicada situación que se vive entre afición y presidencia, no se puede aislar a la plantilla.

"No hay que gastar energía en aislar al jugador ni aislarse del ruido externo. El aislamiento significaría no tener empatía y nosotros la tenemos. La situación social es muy negativa, es algo que entristece, y a partir de ahí un entrenador debe ayudar a que se hable de otras cosas. No es bueno aislarnos de la situación y debemos afrontarla para tratar de mejorarla en lo que podamos", apuntó.

"Al margen de eso, siempre intentamos ganar y demostramos que este equipo responde y está capacitado para hacerlo. Hoy hemos ganado pero es un día verdaderamente triste porque no podemos aislarnos de la realidad como club. Ahora debemos convertir la tristeza y la desesperanza en rabia, movimiento, contagio", manifestó.

"Hoy lo hemos hecho bien pero no se puede obviar que si no aciertas te pueden hacer daño. Hemos sido capaces de transformar esas sensaciones en una gran victoria pero son tres puntos que no cambian nuestra realidad", dijo Iñigo Pérez, que reconoció que la victoria es de "las mejores" que podían tener como grupo.

"Es un día amargo para el rayismo, no voy a caer en la hipocresía de decir lo contrario. Es un día para acompañar a la gente que sufre. Por todo ello este grupo te genera una deuda constante y pasa de manera individual, que no puedo decir nada negativo. Siempre tienen una gran respuesta de solidaridad y aceptación. Desde que estoy aquí lo veo, que cuando uno esta vulnerable se puede tirar de ellos", manifestó.

"No nos podemos aislar de lo que pasa. Quizá una victoria aquí sirva de inflexión a nivel deportivo pero lo de fuera es un tema que me preocupa. Soy una persona sensible y estas cosas me afectan de verdad", finalizó. EFE