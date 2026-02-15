Espana agencias

Gran Bretaña suma el primer oro olímpico sobre nieve de su historia en snowboard cross

Redacción Deportes, 15 feb (EFE).- Gran Bretaña sumó su segunda medalla de oro en estos Juegos de Milán-Cortina al imponerse en la prueba por equipos mixtos de snowboard cross, en un podio que completaron Italia y Francia.

Después de una primera semana de competición en la que el equipo británico no había logrado ningún metal, las alegrías continuaron para el país tras el oro de Matt Weston en skeleton el pasado viernes. Huw Nightingale y Charlotte Bankes fueron los más rápidos en sus rondas de cuartos de final, semifinal y final.

Nightingale y Bankes, campeones del mundo de esta disciplina en 2023, le dieron a Gran Bretaña la primera medalla de oro olímpica de su historia en un deporte de nieve, después de catorce en deportes de hielo desde 1908.

El segundo puesto fue para los italianos Lorenzo Sommariva y Michela Moioli. Moioli ya ocupó esta misma posición, entonces acompañada por Omar Visintin, en los Juegos de 2022, y había sido bronce en la prueba femenina de snowboard cross en Milán-Cortina.

La pareja francesa formada por Loan Bozzolo y Léa Casta se llevó el bronce, dejando a los australianos Adam Lambert y Josie Baff en cuarta posición. Bozzolo, vigente campeón del mundo de esta modalidad, no pudo repetir el resultado a nivel olímpico.

Es la segunda vez en la historia en que el snowboard cross por equipos mixtos forma parte del programa olímpico. En la primera, en Pekín 2022, el oro fue para Estados Unidos, que en esta ocasión se quedó fuera incluso de la final. EFE

