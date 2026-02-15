Govern e Iglesia catalana firmarán un convenio de cesión de inmuebles para vivienda social

Barcelona, 15 feb (EFE).- El Govern de Cataluña y la Conferencia Episcopal Tarraconense firmarán mañana lunes un convenio para la cesión de patrimonio inmobiliario, para destinarlo a vivienda social.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que justamente mañana lunes retoma su actividad presidencial tras casi un mes de baja, encabezará el acto de firma del protocolo de colaboración entre el Govern y la Conferencia Episcopal Tarraconense, según figura en la agenda oficial del ejecutivo catalán.

El acto, que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat a las 12:30 horas y en el que también participará el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, servirá para oficializar la cesión, por parte de la Iglesia, de inmuebles y espacios eclesiásticos para que el Govern los pueda destinar a vivienda social.

Está previsto que al acto también asistan el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

El convenio, según ha avanzado El Periódico, tiene una duración de cuatro años renovables y prevé la cesión, por parte de la Iglesia, de seminarios en desuso, rectorías, edificios, pisos y solares para que sean destinados a vivienda social.

Las cesiones -cuya duración variará en función de cada inmueble y que puede ser de 30 o de 50 años- no alterarán los títulos de propiedad, que seguirán en manos de la Iglesia.

La Generalitat se ocupará de las gestiones necesarias para cambios de usos, de las obras de rehabilitación y de la gestión de las viviendas sociales, mientras que las diócesis deberán iniciar un inventario de las propiedades que pondrán a disposición del Govern.

Asimismo, habrá una mesa de trabajo formada por cinco miembros de los departamentos de Territorio y de Justicia y cinco representantes de la Iglesia. EFE