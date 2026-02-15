Espana agencias

Giménez: “Pedir disculpas, lo que ha pasado no puede volver a suceder”

Guardar

Madrid, 15 feb (EFE).- El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, advirtió este domingo, tras la derrota por 3-0 con el Rayo Vallecano, que su equipo no ha jugado “al cien por cien”, remarcó que “con el 99 por ciento” no les “da”, pidió “disculpas” y recalcó que “lo que ha pasado no puede volver a suceder”.

“No jugamos al cien por ciento. Es la realidad. Cuando jugamos al 99 por ciento no nos da. Es una tristeza, una pena, porque se hizo un gran partido el otro día, veníamos enchufados y cuando piensas que con ponerte la camiseta del Atlético de Madrid vas a ganar ahí cometes un error”, repasó en declaraciones a ‘Dazn’.

“Ellos hicieron un gran partido, jugaron como tenían que haber jugado y nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho, por lo menos en tema de intensidad y duelos. Pedir disculpas. No somos los mejores cuando ganamos el otro día ni somos los peores ahora. Lo que ha pasado hoy no puede volver a suceder”, avisó.

Para él, se puede achacar a “muchas cosas” la diferencia entre el 4-0 al Barcelona del pasado jueves y la derrota por 3-0 con el Rayo. “A la estimulación de la Copa, de poder jugar una final, LaLiga es verdad que está muy difícil, es una realidad y no hay que mentirse, pero al final hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó.

“Somos el Atlético de Madrid, tenemos un gran plantel, somos todos buenos jugadores, los nueve cambios que entramos podemos jugar en cualquier momento, seguiremos trabajando y vamos a trabajar para poder hacerlo. Con el 99 por ciento no nos da. Hay que dejar el cien por cien y hoy se ha demostrado”, continuó el central.

El Atlético, según él, debe mirar ahora a los próximos encuentros “levantando la cabeza y corrigiendo errores”. “Hay pocos días para trabajar y en ese momento que podamos corregirlo tratar de enfocarlo en que hay que hacerlo y hay que mejorar”, apuntó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero (1)

Infobae

Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero (y 2)

Infobae

Agenda gráfica para el día 17 de febrero de 2026

Infobae

El sonido de los cencerros de los pavorosos 'cucurrumachos' inunda Navalosa (Ávila)

Infobae

Agenda Autonómica de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

ECONOMÍA

Las aerolíneas restablecen los vuelos

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027