Espana agencias

Feijóo dice en El Mundo que gobernará sin coaliciones pero con acuerdos puntuales con Vox

Guardar

Madrid, 15 feb (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo que mantiene su compromiso de "gobernar España sin coaliciones, pero pactando acuerdos puntuales con Vox" y ha afirmado que ambos partidos "deben entenderse y ser consecuentes con las urnas".

En la entrevista, Núñez Feijóo ha asegurado que "la única línea roja que tiene el PP es Bildu, como partido heredero de una organización terrorista", ha afirmado que "con el sanchismo no es posible acordar" y ha aseverado que "con los independentistas no se va a mantener ninguna conversación que quede fuera de la Constitución".

A juicio de Núñez Feijóo, PP y Vox "tienen que ser consecuentes con lo que los ciudadanos han mandado, con lo que las urnas han dicho. Y lo que han dicho las urnas es que el PP tiene que liderar los gobiernos en Aragón y en Extremadura con apoyo de Vox".

A la cuestión de por qué ha crecido tanto Vox y el PP no en las últimas elecciones autonómicas, el líder del PP ha destacado que "el objetivo de Sánchez es inflar a Vox. Pero no funciona, porque ahora resulta que uno de los que se están nutriendo del PSOE es Vox".

En este sentido, ha recordado que durante la campaña de las elecciones en Aragón se produjo "una regularización completa de toda la inmigración irregular que ha entrado, a 30 de diciembre de 2025. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No está redactado el texto, no está aprobada la medida y soltamos esta bomba para tensionar" y se produjo el decreto ómnibus "para intentar trasladar que los pensionistas se van a quedar sin pensión porque el PP y Vox están en contra de los pensionistas".

Para Núñez Feijóo, Pedro Sánchez "ha intentado reventar la campaña, pero no ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que está reventando también al Partido Socialista".

"Estos ocho años de sanchismo -ha criticado el líder del PP- han sido los peores ocho años de los 47 años de democracia. Sánchez ha sido un presidente tóxico para el Partido Socialista y para la democracia española".

"Llevamos ocho años con las infraestructuras abandonadas, con un ministro en la cárcel y con otro ministro dedicado a las redes sociales. Haremos un ajuste del gasto burocrático muy potente y devolveremos otra vez la convivencia al país", ha sostenido.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la situación de las presas: "En mi país hay más de un 70 % de agua embalsada. Llevamos décadas sin este porcentaje. Tenemos que revisar las presas. Somos el país de la Unión Europea con más presas, 2.400, de las cuales 1.000 son grandes presas. Las tenemos que revisar".

Sobre la inmigración ha comentado que el inmigrante "que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles. Desde luego, yo no seré el que regale la nacionalidad española ni el que dé permisos para todos. No lo voy a hacer".

Y ha añadido: "No hay un solo ministro europeo que esté de acuerdo con la regularización demagógica de Sánchez. Confundir humanidad con oportunismo es doblemente inmoral".

Núñez Feijóo ha anticipado que trabaja "en un proyecto de ley orgánica sobre la nacionalidad española. Ahí vamos a dejar muy claro cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que se han de cumplir para ostentar el honor de ser español".

Con respecto al problema de la vivienda, Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de la modificación de la Ley del Suelo; facilitar todos los permisos y activar toda la capacidad urbanística; que los jóvenes dispongan de una cuenta de ahorro vivienda, de un aval de hasta el 100 % del valor de la hipoteca y de que se les exima del IRPF durante dos años.

Además, pretende "restaurar la legalidad: los 80.000 ciudadanos que no están cobrando la renta la cobrarán. Y en las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad. En los 100 primeros días de Gobierno vamos a dotar el plan de vivienda, el plan de inmigración y un Plan Nacional del Agua que ya tenemos redactado", ha asegurado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP afronta la campaña de Castilla y León con la incógnita de cuánto peso tendrá Feijóo

Infobae

CAI y Sporting San Miguelito mandan en Panamá tras cinco jornadas del Clausura 2026

Infobae

Real España resiste en la cima bajo el acecho de Motagua y Olimpia

Infobae

Declarado un incendio forestal en el paraje natural de Cabo Tiñoso (Cartagena)

Infobae

Juventud vive una noche heroica en Quito al eliminar en penaltis a la Católica de Ecuador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid