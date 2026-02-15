Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a acuerdos "puntuales" con Vox: "Nos tenemos que entender"

En la conversación mantenida con el diario ‘El Mundo’, Alberto Núñez Feijóo expuso que las formaciones políticas presentes en España solo lograrán estabilidad si, en contextos como los de Extremadura y Aragón, respetan el resultado de las elecciones y posibilitan el cambio político solicitado por los votantes. Según detalló el medio, Feijóo afirmó su disposición a alcanzar acuerdos puntuales con Vox, justificando que ambas fuerzas deben “entenderse y ser consecuentes con las urnas”. El líder del Partido Popular insistió en que buscará consensos coyunturales con otras formaciones, pero excluyó de cualquier tipo de diálogo a los partidos independentistas y Bildu, a quienes considera fuera del marco constitucional y, en el caso de Bildu, heredero de una organización terrorista.

De acuerdo con lo consignado por ‘El Mundo’, Feijóo reiteró su compromiso de liderar gobiernos sin conformar gabinetes de coalición, aunque admitió que serían necesarios pactos con Vox en determinadas circunstancias a lo largo de la legislatura. Indicó que “no existen líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, que es Vox, los acuerdos puntuales que sean necesarios”. En la misma línea, recalcó que la única exclusión explícita del Partido Popular en materia de alianzas se refiere a Bildu: “La única línea roja que tiene el PP es Bildu, como partido heredero de una organización terrorista”, subrayó el propio Feijóo según recogió el medio.

En referencia al trato con otras fuerzas parlamentarias, Feijóo manifestó que no contempla ningún acuerdo con el “sanchismo”. Sostuvo: “Con el sanchismo no es posible acordar”. También excluyó cualquier conversación que no se mantenga dentro de los estándares constitucionales en el caso de formaciones independentistas. Esta postura la justificó en la experiencia reciente de gobiernos autonómicos como los de Extremadura y Aragón, señalando: “Las urnas han dictado que el PP tiene que liderar ambos gobiernos con apoyo de Vox”. El dirigente popular expresó que esa responsabilidad debe materializarse en la gestión de gobierno, respetando que “el PP tiene que facilitar el cambio que ha salido de las urnas”, puntualizó ‘El Mundo’.

Feijóo también abordó las condiciones que, desde su perspectiva, deben regir en la negociación con Vox. Resaltó que cualquier acuerdo debe ajustarse a los principios de responsabilidad y proporcionalidad: “Si nuestra formación tiene el doble o el triple de escaños que Vox, lo lógico es que cualquier acuerdo respete esa proporcionalidad”. Además, pidió a Vox mantener la estabilidad y evitar escenarios similares a los ocurridos en 2023, cuando "Vox quiso participar en todos los gobiernos y, posteriormente, con una decisión unilateral, abandonó el mismo día todos los gobiernos de las comunidades autónomas", lo que Feijóo tachó de una actuación poco seria, siempre según la versión publicada por el diario.

El líder popular atribuyó a Pedro Sánchez el propósito de reforzar a Vox a través de determinadas medidas, entre ellas, la regularización de inmigrantes y el llamado “decreto ómnibus”. Feijóo sostuvo, citado por ‘El Mundo’, que el efecto buscado no se produjo: argu­mentó que Vox y el Partido Popular consolidaron o ampliaron sus resultados tras esos intentos, mientras que el Partido Socialista, en su análisis, resultó perjudicado. También expresó sus críticas sobre el periodo de gobierno del socialista Pedro Sánchez, al que calificó como los ocho años “más negativos” de los cuarenta y siete años de democracia española, y sentenció: “Sánchez ha sido un presidente tóxico para el Partido Socialista y para la democracia española”, apostillando que se requiere “una enmienda a la inmensa mayoría de las decisiones de Sánchez en los últimos ocho años”.

El medio ‘El Mundo’ también recogió propuestas programáticas presentadas por Feijóo en materia migratoria y de vivienda. Anticipó la elaboración de un proyecto de ley orgánica orientado a definir con claridad los parámetros para el acceso a la nacionalidad española. Explicó la intención de endurecer los requisitos, con el objetivo de limitar lo que calificó como “regularización demagógica” impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo defendió que las personas que lleguen a España deben hacerlo legalmente, aportar al país y cumplir las leyes, añadiendo: “La nacionalidad española no se regala, ni el permiso legal de residencia se regala. El que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles”.

La entrevista publicada por ‘El Mundo’ también recogió la posición de Feijóo en torno al acceso a vivienda. Proyectó una reforma de la Ley del Suelo que contemple la figura del “silencio positivo” en las licencias urbanísticas cuando hayan transcurrido noventa días, con la finalidad de desbloquear "miles y miles de viviendas". Explicó la voluntad de agilizar permisos y activar “toda la capacidad urbanística”. Dentro del plan de apoyo a población joven, propuso la creación de cuentas de ahorro vinculadas a la vivienda, avales que podrían alcanzar hasta el 100% del valor de la hipoteca y exenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante dos años para quienes destinen dichos fondos a vivienda o emprendimientos propios. Además, aseguró que restauraría la legalidad en situaciones como la de los 80.000 ciudadanos que no perciben la renta correspondiente, a la vez que se focalizó en el fenómeno de la ocupación: “En las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad”.

Respecto a los recursos hídricos, Feijóo hizo alusión a la situación de las presas en España. Señaló que más del 70% del volumen hídrico nacional se encuentra actualmente embalsado, lo cual, en sus palabras recogidas por ‘El Mundo’, no se veía desde hacía décadas. Destacó que España lidera en la Unión Europea en número de presas, con un total de 2.400 infraestructuras, de las cuales 1.000 están consideradas grandes presas. Feijóo concluyó afirmando la necesidad urgente de revisar el estado de estos embalses, en aras de garantizar una gestión adecuada de los recursos y la seguridad de las infraestructuras.

A lo largo de la entrevista, según detalló ‘El Mundo’, Feijóo mantuvo el énfasis en diferenciar el enfoque de su partido respecto a las alianzas y la acción de gobierno, recordando que su objetivo es formar gobiernos con experiencia, ajustados a los criterios constitucionales y respetando la proporcionalidad que marcan los resultados electorales. Reiteró la importancia de la experiencia y la estabilidad institucional, subrayando su compromiso de evitar cualquier pacto que incluya a fuerzas ajenas a ese marco.