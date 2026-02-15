Extinguido el incendio iniciado este sábado en la papelera Saica en Zaragoza

Zaragoza, 15 feb (EFE).- El incendio originado este sábado en la empresa Saica de almacenaje de papel y cartón está ya extinguido y los Bomberos de Zaragoza se han retirado de la zona al finalizar el servicio, según han informado fuentes municipales.

El incendio comenzó por causas que se desconocen este sobre las 14:00 horas en una zona muy concreta de almacenaje de papel y cartón de la recogida selectiva, en la que no había actividad, sin que llegara a propagarse a otras áreas de la empresa.

Sí provocó una gran columna de humo negro, visible desde muchos puntos de la capital aragonesa, en la que durante la jornada soplaron fuertes rachas de viento, aunque no ha existido riesgo químico o tóxico para la salud. EFE