Espana agencias

Evans vuelve a ganar el Rally de Suecia y es el nuevo líder del Mundial

Guardar

Redacción Deportes, 14 feb (EFE).- El británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) se hizo este domingo con su duodécima victoria en un rally mundialista y la tercera -segunda consecutiva- sobre el hielo y la nieve del Rally de Suecia, aupándose al liderato del Mundial en detrimento del sueco Oliver Solberg.

Evans llegaba a la última jornada por delante de sus tres compañeros de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, a 13,3 segundos, el finlandés Samo Pajari, tercero a 25,4, y Solberg, cuarto a 58,4.

En este domingo, en una fecha en la que se debían completar tres tramos cronometrados, los dos primeros de 25,45 kilómetros en Västervik y el último, la Wolf Power Stage de 10,23 kilómetros en Umea, el galés se coronó vencedor con un tiempo total de 2:35:53.

Katsuta fue segundo a 14,3 y Pajari tercero a 46 segundos. Cuarto y fuera del podio, Solberg, ganador de la primera jornada, a 1:11.6.

De esta forma, Evans, de 37 años, se convierte en el nuevo líder del Mundial con 60 puntos y confirma el sorpaso sobre Solberg, segundo con 47, y será el encargado de abrir pista en la próxima cita, el Rally Safari de Kenia, que se disputa del 12 al 15 de marzo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

José Manuel Pérez y Laura Monje, primeros campeones nacionales de marcha en maratón

Infobae

Bolaños afirma que "Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox": "Caretas fuera"

El titular socialista apunta contra el posicionamiento del jefe del PP al considerar que facilita un acercamiento abierto con la formación liderada por Santiago Abascal, subrayando la falta de diferencias entre ambas fuerzas políticas respecto a gobernabilidad

Bolaños afirma que "Feijóo por

Maíllo insta al Gobierno a topar precio del alquiler de viviendas: "No debemos acomplejarnos por hablar de intervención"

Antonio Maíllo propone limitar el valor de los arrendamientos y eliminar los pisos turísticos como solución para garantizar acceso a hogares asequibles, resaltando la importancia de proteger el bienestar de las familias en Andalucía y defender el interés público

Maíllo insta al Gobierno a

Breanna Stewart firma con el Fenerbahce para la Final 6 de la Euroliga

Infobae

Albares recibe el lunes al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco fallecidos en el incendio

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027