Elma Saiz: Sánchez defiende la voz de España, mientras Feijóo está en una carrera ultra

Santander, 15 feb (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado la figura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, ha destacado, defiende la voz de España en Múnich, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está en una carrera ultra" con Vox.

Saiz se ha manifestado así en Santander, en la comida anual del PSOE de Cantabria, en la que ha intervenido junto al secretario de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno, Pedro Casares, y a otros dirigentes del partido.

En su intervención, la ministra ha defendido que el presidente del Gobierno se encuentra este domingo "alzando la voz de España y liderando una agenda internacional" en la cumbre de Múnich, mientras que ha reprochado al presidente del PP que sus propuestas responden a una "carrera ultra".

"Frente a esta carrera ultra, vamos a responder con política", ha recalcado Saiz, que ha pedido a los militantes y simpatizantes socialista que sean "portavoces" de las políticas del Gobierno de España, porque "no da igual quien esté al frente de las instituciones", ha añadido.

Ha advertido de que el "miedo que se vive" fuera de España no puede llegar aquí, por lo que ha incidido que el Ejecutivo va a seguir buscando acuerdos "que se van a contar con transparencia" entre fuerzas políticas distintas, mientras el resultado de los pactos entre PP y Vox "crean miedo" y su resultado ya se conoce.

"Combatamos la antipolítica con política", ha incidido la ministra, quien ha recalcado que el Gobierno pone en el centro a las personas, como con la revalorización de las pensiones, que, ha recordado, el PP votó en contra porque "no le gustaba el escudo social" y que, ha augurado, volverá a rechazar. "Nosotros con las pensiones no jugamos como ha hecho el PP", ha argumentado.

Elma Saiz ha defendido también la regularización de inmigrantes, que, ha dicho, el PP rechaza ahora después de haber votar a favor de la iniciativa popular con 700.000 firmas en el Congreso que lo pedía, porque, ha afirmado, "está absolutamente preso de Vox en una carrera a ver quien es más ultra".

Ha recordado que ese proceso de regularización comenzará en abril y ha acusado a los populares de propagar "bulos" contra la medida alegando que se hace para que los inmigrantes puedan votar, cuando para eso es necesario la nacionalización.

También ha criticado que se afirme que van a colapsar los servicios públicos, cuando lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es redimensionarlos. "No se puede estar recortando con una mano y quejándose con la otra de que se van a colapsar los servicios públicos", ha alegado.

La ministra ha subrayado, además, que el Ingreso Mínimo Vital, que se ha revalorizado un 11 por ciento, está llegando cada vez a más ciudadanos y dando respuesta "a quien no lo tiene fácil", porque gobiernos autonómicos están recortando las rentas a esas personas en sus comunidades para "destinarlo a quien más tiene".

"Los progresistas estamos en política por unos valores, no para defender intereses partidistas", ha argumentado Saiz, quien ha remarcado que el PSOE es un partido "comprometido, que no juega con la justicia social como el PP" y ha reiterado que cada militante y simpatizante tiene un "papel fundamental" para explicar las políticas del Gobierno. EFE

EFE

