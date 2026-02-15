Espana agencias

Elma Saiz critica que mientras Sánchez "alza la voz de España" en Múnich, Feijóo está en una "carrera ultra" con Vox

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha censurado que mientras el presidente, Pedro Sánchez, está en la Conferencia de Seguridad de Munich, "liderando una agenda internacional" y "alzando la voz de España" en materia de política internacional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dedica a lanzar propuestas basadas en el "desconocimiento y en la desinformación" dentro de su "carrera" con Vox para ver "quién es más ultra".

Así, ha reivindicado que el PSOE, frente a la "amenaza ultra" que "intenta abrirse camino", se va a situar "en el lado correcto de la Historia" y va a seguir respondiendo con "más política" y "más pedagogía", explicando a los ciudadanos "que esto va en serio" y que "lo que algunos pretenden, a dónde nos quiere llevar, es lo que estamos viendo en otras latitudes".

"Lo que estamos viendo, que da miedo, fuera de nuestras fronteras, no lo queremos aquí", ha afirmado Saiz, que ha asegurado que la respuesta será "más política" y el PSOE buscará, con "transparencia", "acuerdos" con otras fuerzas políticas para mejorar la vida de la gente, lo que ha contrapuesto con los pactos que alcanzan el PP y Vox.

Y es que Saiz ha señalado que "no hace falta" que PP y Vox cuenten lo que van a hacer "porque ya lo han hecho" donde han pactado, generando "desasoego y temor".

Así lo ha afirmado este domingo durante su intervención en la comida anual del PSOE de Cantabria, celebrada en el Hotel Chiqui de Santander, donde ha defendido el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España que va a iniciar el Gobierno a comienzos del mes de abril, una medida de "justicia social" y que es "una de las cosas que más orgullosa me siento" y de las que, a su juicio, deben estarlo los socialistas.

Y es que, a su juicio, se trata de una medida "de justicia social" que "da derechos" a personas migrantes que ya están en España y que están "contribuyendo" al país y que hasta ahora estaban siendo "invisibilizadas".

Saiz ha recordado que esa medida parte de una Iniciativa Legislativa POpular que reunió más de 700.000 firmas y sobre la que el PP votó a favor de su toma en consideración, pero luego, la "metieron en un cajón" porque está "absolutamente preso de Vox" e inmerso en esa "carrera ultra" con los de Santiago Abascal, haciendo "el mimso discurso migratorio" lleno de "bulos y desinformación".

Frente al discurso de PP y Vox que trata de alertar que la medida llevara al "colapso" de los servicios públicos, Saiz ha subrayado que las personas extranjeras generan "el 10% de los ingresos y solo representan el 1% del gasto".

Por otra parte, ha reivindicado el compromiso del PSOE con la revalorización de las pensiones al IPC y se ha mostrado convencida de que el PP, dentro de unos días, "volverá a votar que no" a esta medida, volviendo a apelar a "excusas de mal pagador" porque "no creen en el sistema público d pensiones".

Ha censurado que "la excusa de este año" ha sido exigir que la revalorización de las pensiones se separe de otras medidas de "escudo social". "¿Qué es lo que no le gusta al PP del escudo social? Que lo digan, que lo expliquen", ha reclamado.

Frente a ello, ha afirmado que el PSOE es un partido "coherente y comrpometido" y "nosotros con las pensiones no jugamos".

También ha reivindicado el Ingreso Mínimo Vital que se ha "revalorizado un 11% y es una política viva que está dando respuestas" y "oportunidades a personas que no lo tiene fácil".

Frente a ello, ha criticado que presidentes del PP, como la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "están reduciendo a la mínima expresión las rentas autonómicas, para luego criticar que no se reduce la pobreza infantil o que siga habiendo brecha de pobreza".

"Claro que sigue habiendo brecha de pobreza, pero es que no podemos hacerlo solos. Para luchar contra la pobreza, tenemos que estar todas las Administraciones unidas. No podemos pensar que el Ingreso Mínimo Vital se ha puesto en marcha y como ya el Gobierno de España está ahí, yo reduzco el presupuesto destinado a luchar contra la pobreza y lo destino a favorecer a los que más tienen, que es la misma receta que utiliza siempre el PP", ha aseverado.

