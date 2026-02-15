El temporal afectada a 136 carreteras: 67 cortadas por inundaciones y 18 por hielo y nieve

Madrid, 15 feb (EFE).- El temporal de lluvia y nieve que azota la Península afecta a las 6:00 horas de este domingo a un total de 136 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las que 67 sufren cortes en algunos de sus tramos por las inundaciones y 18 por hielo y nieve.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras de Andalucía siguen siendo las más afectadas por el temporal de lluvias, con cortes en 43 de sus vías, sobre todo en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Entre las carreteras afectadas por las inundaciones destaca la nacional N-110, cortada en ambos sentidos entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria).

La nieve y el hielo han obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 18 vías secundarias de Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Navarra.

Además, en 21 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en una está prohibida la circulación de camiones y en siete se recomienda circular con precaución.

Entre las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno se encuentra la nacional N-260, entre Noales y Bisaurr (Huesca). EFE