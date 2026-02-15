El Sanse vuelve a Anoeta para recibir a un Málaga enrachado

San Sebastián/Málaga, 15 feb (EFE).- La Real Sociedad B, decimoséptima en la clasificación con 28 puntos, y un Málaga enrachado, quinto con 41, se medirán este lunes en Anoeta en el choque que cerrará la jornada 26 de LaLiga Hypermotion.

El filial txuri urdin llega al encuentro tras cosechar un importante triunfo en Andorra ante un rival directo (1-2). Esa victoria le sirvió para salir de la zona roja de la tabla, aunque con un único punto de margen. Por ello, el choque ante el conjunto andaluz se presenta, nuevamente, clave en la lucha por la supervivencia en la categoría de plata.

Los de Ansotegi están cuajando una buena temporada al tratarse de un filial, con lo que ello conlleva, y durante varias jornadas han contado con bajas capitales por las necesidades de un primer equipo que ya jugó el sábado, por lo que, en principio, el técnico de Berriatua podrá contar con Dani Díaz, Ochieng e Ibai Aguirre, los tres convocados por Matarazzo.

Si es así, Ansotegi podrá alinear su once de gala tras muchas jornadas sin poder hacerlo. Los tres citados podrían ir directamente al once, aunque Dani Díaz u Ochieng podrían tener descanso a favor de un Lander Astiazarán que es clave en los esquemas del entrenador vizcaíno.

Mikel Rodríguez, que no jugó ante el Andorra por acumulación de cartulinas, podría volver al once en detrimento de Marchal, y Gorka Gorosabel podría repetir tras su gol y buen partido el fin de semana pasado.

En la zaga no hay demasiadas dudas tras la salida del club del capitán, Peru Rodríguez, y en la portería todo hace indicar que volverá Fraga en detrimento de Arana.

Cabe recordar que el choque se disputará en Anoeta tras dos partidos consecutivos en Zubieta. Eso se debe a la masa social del Málaga, por lo que el club decidió volver al campo del primer equipo para este choque.

Por su parte, el Málaga, que en su último partido a domicilio ante el Mirandés perdió 2-1, llega con tintes similares al choque disputado en el estadio de Anduva de Miranda de Ebro, por lo que viaja a San Sebastián precavido, en uno de los desplazamientos más complicados.

El equipo malagueño, que rompió su racha positiva de seis victorias consecutivas en la ciudad burgalesa, recuperó el tino en el encuentro de la pasada jornada contra la Cultural Leonesa (2-1) en La Rosaleda con el gol del triunfo en el tiempo añadido de David Larrubia.

A pesar del lunar, la trayectoria malaguista con el técnico Juan Francisco Funes es inmaculada, ya que ha dirigido once partidos con ocho victorias, dos empates y una derrota, lo que le ha permitido luchar y soñar por intentar el ascenso a Primera División.

Funes, tiene la baja del central Einar Galilea, sancionado por acumulación de amonestaciones, por lo que Javi Montero continuará en esa posición, y cuenta con la duda del centrocampista Dani Lorenzo, lesionado en el enfrentamiento contra la Cultural Leonesa, el cual podría ser sustituido por el joven Aaron Ochoa si no llega a tiempo.

Los demás jugadores serán los mismos de los últimos partidos, a la espera de conocer si alineará dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, o jugará con el extremo izquierdo Joaquín Muñoz, en detrimento de Niño.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Carbonell, Gorosabel; Ochieng, Astiazarán y Carrera.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín o Niño; Dani Lorenzo o Aaron Ochoa y Chupete.

Hora: 20:30 CET (19:30 GMT).

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano).

Estadio: Anoeta. EFE

