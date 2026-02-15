El Recoletas Burgos Caja Rural, nuevo líder

Madrid, 15 feb (EFE).- El Recoletas Burgos Caja Rural se ha convertido en el nuevo líder de la División de Honor de rugby tras ganar al Silicius Alcobendas por 23-18 y perder el VRAC Quesos Entrepinares en el campo del AMPO Ordizia por 26-19.

El duelo estelar de la décima jornada, disputado en el campo Bienvenido Nieto de Burgos, se resolvió a favor de un conjunto local más firme y contundente en el primer tiempo y el inicio del segundo, con ensayos de Valentín Bustos, Luciano Molina y Facundo López, aunque el cuadro madrileño nunca se rindió y forzó hasta el final.

El Silicius Alcobendas, con el refuerzo moral de haberse clasificado para la final copera, presionó con un ensayo de Álvaro Hernando y la conversión de Agustín Cittadini a falta de diez minutos, pero el Recoletas Burgos supo manejar estos últimos minutos para hacerse con el liderato con un punto de ventaja sobre el VRAC, que fue sorprendido en Altamira por el AMPO Ordizia y el acierto en los lanzamientos a palos de Damián Huber.

El Liceo Francés ganó el duelo madrileño al Complutense Cisneros por 47-30 y se coloca cuarto, aunque muy lejos de Recoletas Burgos, VRAC y Silicius Alcobendas, mientras que el derbi Barça-UE Santboiana se decidió a favor del bando visitante (18-22) y el Cajasol Real Ciencias sevillano continúa con su despegue y sumó su segundo triunfo seguido al imponerse a domicilio al Inexo El Salvador por 19-28. EFE