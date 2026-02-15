El Real Valladolid destituye a Tevenet

Valladolid, 15 feb (EFE).- El Real Valladolid ha anunciado este domingo la destitución del entrenador Luis García Tevenet tras una mala racha de resultados y haber logrado solo tres puntos en las últimas cinco jornadas, que colocan a los de Pucela a tan solo dos puntos del descenso.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club ha agradecido al sevillano su desempeño con el equipo y le ha deseado "la mejor de las suertes" en su nueva etapa personal y profesional.

Además de las derrotas, el Real Valladolid había dejado en las últimas jornadas una imagen muy pobre en el campo, tanto en el Nuevo José Zorrilla como lejos de su feudo, como la derrota ayer por 5 a 1 frente al Granada.EFE