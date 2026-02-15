Espana agencias

El Real Madrid no falla, la Real manda en el derbi vasco y el Atlético se atasca

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El Real Madrid, pese a las rotaciones pensando en la Liga de Campeones, no falló este domingo ante el penúltimo Alhama ElPozo (0-3), en una vigésima jornada de la Liga F Moeve en la que la Real Sociedad se impuso al Athletic Club en el derbi vasco (0-2) y el Atlético de Madrid se atascó sin goles ante el Madrid CFF en el derbi madrileño (0-0).

Triunfo sin fisuras del conjunto blanco, que no se dejó distraer por el decisivo choque de vuelta de octavos de final del próximo miércoles ante el París FC y que, a la media hora de juego, ya mandaba 0-2 en el marcador gracias a los tantos de Hanna Bennison y Sandie Toletti, esta última desde el punto de penalti tras una mano de Estefa dentro del área.

Pau Quesada pudo introducir rotaciones y, ya en la segunda mitad, llegó la sentencia. Un centro desde el perfil izquierdo de Holmgaard lo remató Pau Comendador; Soledad Belotto logró despejar en primera instancia, pero el rechace cayó en botas de Alba Redondo, que no perdonó para firmar el tercero.

El Alhama trató de reaccionar, pero Misa Rodríguez desbarató un intento de Yiyi y el 0-3 final confirmó el tercer triunfo consecutivo del Real Madrid, un resultado que refuerza la confianza y le permite afrontar con impulso su cita continental.

Por su parte, la Real Sociedad no muestra síntomas de debilidad ni concede margen a sus perseguidores en la lucha por la tercera plaza que da acceso a la ‘Champions’ la próxima temporada. El conjunto donostiarra mantiene una renta de ocho puntos sobre el Costa Adeje Tenerife y continúa firme en su objetivo.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz dejó encarrilado el derbi vasco en la primera parte. Al cuarto de hora, la joven Aiara Aguirrezabala aprovechó un saque de banda que terminó rebotando en Claire Lavogez para inaugurar el marcador.

Poco antes del descanso, Landaluce golpeó a la propia Lavogez dentro del área y, tras la revisión, la colegiada señaló penalti. Paula Fernández amplió la ventaja desde los once metros ante unas 'leonas' sin capacidad de reacción, que apenas inquietaron a Julia Arrula.

Solo las intervenciones de Adriana Nanclares, con un mano a mano y un disparo a bocajarro detenidos, evitaron una derrota más abultada para un Athletic Club que no logra enderezar el rumbo y suma una victoria y cinco derrotas en sus últimos seis encuentros.

Y en el derbi madrileño de las necesidades, el Atlético de Madrid, que no podía permitirse más tropiezos si quería seguir en la lucha por la tercera plaza, y el Madrid CFF, sumido en una profunda crisis con una sola victoria en los seis últimos partidos de 2026, se atascaron y firmaron un empate sin goles (0-0).

Ni siquiera el regreso de Gio logró desbloquear el ataque rojiblanco, que volvió a las andadas tras aquella victoria aislada frente al Levante y prácticamente se despide de la tercera posición, que ya queda a doce puntos.

Finalmente, el Espanyol y el DUX Logroño empataron a uno (1-1) en un encuentro en el que ambos goles llegaron desde el punto de penalti. Laia Ballesté adelantó al cuadro blanquiazul, pero a la hora de juego, la capitana del equipo riojano, Isina, no perdonó desde los once metros para firmar su cuarto gol de la temporada y devolver las tablas al marcador.

El DUX Logroño dio por bueno el punto, que lo sitúa un puesto por encima del descenso, mientras que el resultado deja insatisfecho al Espanyol, que ha sumado solo dos puntos de los últimos doce posibles y se mantiene en tierra de nadie. EFE

avm/og

