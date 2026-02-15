El Rayo insiste en que se podía jugar en Vallecas y se siente “muy perjudicado”

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- Javier Portillo, secretario técnico del Rayo Vallecano, ejerció este domingo como portavoz del club en los minutos previos al duelo contra el Atlético de Madrid, insistió en que el encuentro podía haberse jugador en el estadio de Vallecas y criticó que es una “falta de respeto” al club, a la afición, la directiva, al cuerpo técnico y al equipo.

“En primer lugar, estamos aquí para dar la cara, porque no tenemos nada que ocultar ni nada que esconder. Nos parece una falta de respeto hacia el Rayo, nuestra afición, nuestra directiva, nuestro cuerpo técnico y nuestros jugadores. No entendemos como tres días antes de disputarse el partido se toma la decisión”, expuso en declaraciones a ‘Dazn’.

“Creemos que no es una decisión acertada y, sobre todo, la decisión que han tomado nos sentimos muy perjudicados. El estadio de Vallecas está para jugarlo, porque quedaban tres días para la disputa del partido. Nos sentimos perjudicados, porque hemos ido fuera de Vallecas sin nuestra afición ni nuestra masa social”, añadió.

También habló de la protesta de los seguidores contra la gestión de Raúl Martín Presa, presidente del club. “A la afición darle las gracias, que siempre tienen ese apoyo incondicional al equipo. Está en su derecho de manifestarse como considere. Entendemos que la afición del Rayo Vallecano quiere disputar y jugar todos los partidos en su estadio, en Vallecas”, valoró.

Y remarcó: “Nos sentimos muy perjudicados hoy. Ni tan siquiera hemos podido vender entradas para que nuestra afición se pueda desplazar”. EFE