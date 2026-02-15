El Rayo doblega 2-0 al Atlético al descanso

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- El Rayo Vallecano, con los goles de Fran Pérez y Oscar Valentín en el tramo final del primer tiempo, doblega por 2-0 al Atlético de Madrid al descanso de su duelo en el estadio de Butarque. EFE
Últimas Noticias
Reabierta al tráfico la autopista AP-7 en Vandellòs, cortada 34 horas por un accidente
Detenido un hombre en Sant Antoni (Ibiza) por agredir de gravedad a su expareja
La neerlandesa Demi Vollering se adjudica la Setmana Ciclista de la Comunitat Valenciana
El eritreo Biniam Girmay gana al esprint en Almería
Yamanishi establece en Kobe el récord mundial de medio maratón marcha
MÁS NOTICIAS