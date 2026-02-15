El PSOE pide al Senado que condene el acoso a periodistas por parte de la ultraderecha

Madrid, 15 feb (EFE).- El PSOE ha pedido que el Senado -Cámara donde el PP tiene mayoría parlamentaria- condene cualquier forma de amenaza, acoso o intimidación contra periodistas y profesionales de la comunicación, que provenga de grupos ultraderechistas o de cualquier otro ámbito y que reafirme su compromiso por la libertad de información y el pluralismo mediático.

El grupo parlamentario socialista ha registrado una moción para que el pleno del Senado debata el "preocupante aumento de las amenazas, campañas de acoso, intimidaciones y señalamientos públicos contra profesionales del periodismo, especialmente por parte de grupos y movimientos de extrema derecha".

Los socialistas piden que los populares apoyen esta proposición que pide al Gobierno incrementar los mecanismos de protección y prevención frente a amenazas dirigidas a periodistas, especialmente en contextos de cobertura informativa sensible o de alto riesgo.

También insta a reforzar la investigación policial y la que corresponda al Ministerio Fiscal en relación a los delitos de odio, amenazas y acoso contra periodistas.

El texto de la moción pide promover la coordinación con asociaciones profesionales de periodistas para identificar situaciones de riesgo y mejorar los protocolos de actuación ante amenazas.

El PSOE solicita la "protección de quienes ejercen el periodismo como servicio esencial para la democracia" y ve "imprescindible" que el Senado se manifieste "clara y activamente en defensa de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas".

"Nos enfrentamos a una realidad desafiante y muy preocupante en la que la violencia verbal alentada por grupos y partidos de extrema derecha no está exenta de amenazas de violencia física. Personas que trabajan o informan contra los bulos y las campañas racistas, machistas y antidemocráticas son sometidas a un acoso constante, también por la calle o en su lugar de trabajo", argumenta el PSOE.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, los socialistas añaden que "el hostigamiento sistemático a periodistas tiene un claro efecto disuasorio sobre el ejercicio libre de la profesión y contribuye a deteriorar la calidad democrática". EFE