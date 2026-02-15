Espana agencias

El PSOE de Castilla-La Mancha pide al partido más esfuerzos argumentales ante las derrotas

Toledo, 15 feb (EFE).- El secretario de Organización del PSOE DE Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha reclamado a la Ejecutiva Federal que realice "más esfuerzos argumentales" para explicar las derrotas electorales que afirmar que "la crítica es hacer el juego a la derecha".

En un mensaje en redes sociales, Gutiérrez ha respondido a la entrevista de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en 'El País', en la que asegura que "compañeros del PSOE compran el marco del PP", en alusión a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

García-Page señaló que la dirección del partido también lo es de los alcaldes y de las candidaturas a las elecciones autonómicas y manifestó que se tiene que hacer responsable de sus resultados. "Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general", indicó.

Tras las declaraciones de Torró, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado que tiene "el máximo respeto y cariño" por la secretaria de Organización a nivel nacional, pero ha considerado que "para explicar derrotas electorales", los socialistas merecen "más esfuerzos argumentales de la Ejecutiva que la crítica".

Gutiérrez ha señalado que desde 2022, el PSOE ha perdido todas las elecciones, salvo Cataluña, y ha añadido que en 8 de cada 10 provincias, la suma de PP y Vox supera el 50% de los votos y en la mayoría ya se acercan al 60%, mientras que en el PSOE "rara vez" supera el 30 por ciento, e incluso los socialistas se ven superados por Vox en capitales como Badajoz o Teruel.

"Para solucionarlo debemos recuperar un partido que intente buscar, aun sin compartir de entrada pero respetando sin etiquetas, las razones y la verdad de los demás", ha reclamado Gutiérrez.

Además, ha asegurado que le entristece "la estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas". También ha dicho que una de las cosas que más lastran a los socialistas "son las cesiones con Junts".

Por ello, ha subrayado que "el debate" no debe ser "el adjetivo que se le pone a los compañeros", sino el electorado "que rechaza a Feijóo y más aún a Abascal, pero ansía un PSOE autónomo al que no le marca el ritmo los demás". EFE

