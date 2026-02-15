El francés François Letexier dirigirá la ida del Benfica-Real Madrid

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El francés François Letexier ha sido el árbitro designado por la UEFA para dirigir el encuentro de ida de dieciseisavos de final del próximo 17 de febrero entre el Benfica y el Real Madrid en el Estadio Da Luz de Lisboa (Portugal).

El francés de 36 años estará auxiliado en el VAR por su compatriota Jérome Brisard, en la que será su sexto encuentro como árbitro principal en Liga de Campeones con el conjunto blanco.

El saldo del Real Madrid con él es de dos victorias, un empate y dos derrotas. La última en abril de 2025 ante el Arsenal en el Santiago Bernabéu por 1-2, en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la competición. EFE