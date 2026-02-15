Espana agencias

El estadounidense Kim gana la prueba del LIV en Adelaida; el español Rahm, segundo

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El estadounidense Anthony Kim se impuso en la segunda prueba de la temporada del circuito LIV, en The Grange Golf Club de Adelaida (Australia), en un torneo en el que español Jon Rahm fue segundo.

El norteamericano, que estuvo 12 años fuera de la élite, entregó una tarjeta de -23, por -20 del español, -17 del estadounidense Bryson Dechambeau, la misma que el inglés Tyrrel Hatton y otro estadounidense Peter Uihlen. EFE

