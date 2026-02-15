El eritreo Biniam Girmay gana al esprint en Almería

Almería, 15 feb (EFE).- El eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team)se ha impuesto este domingo al sprint en la Clásica de Almería por delante de los vencedores anteriores, Milan Fretin (Cofidis) y Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Antes de la meta, la Clásica vivió su propia epopeya con los cinco escapados, Brem Deman, Javier Ibáñez, Ander Okamika, Márton Dina y Pablo Carrascosa, quienes desde el kilómetro 6 se lanzaron a la carretera, construyendo una fuga de valentía y resistencia.

En los primeros esprints, Deman y Ibáñez se repartieron los puntos mientras Okamika comenzaba a demostrar su fuerza en las subidas. La fuga sostenía la épica, con la diferencia creciendo hasta cinco minutos en los puertos, coronando Celín, Río Chico y Berja con una autoridad silenciosa.

El pelotón, consciente del peligro, comenzó la persecución implacable. La diferencia cayó poco a poco y, camino de Almerimar, con apenas 1’26” de ventaja, la carrera se convirtió en un ensayo de resistencia y voluntad hasta 21 kilómetros de meta, cuando los escapados fueron absorbidos por el pelotón.

Entonces, Girmay emergió, implacable y, con un esprint demoledor, conquistó la victoria. EFE

