Espana agencias

El duelo Pidcock-Iván Romeo ilumina la batalla por la Aceituna de Oro

Guardar

 Úbeda (Jaén), 15 feb (EFE).- El mar de olivos de la provincia de Jaén y Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, serán los escenarios para vivir este lunes el espectáculo por los caminos de tierra de la 5ª Clásica Jaén Paraíso Interior, donde, con una destacada participación, se espera un duelo estelar entre el británico Tom Pidcock, doble campeón olímpico y mundial de BTT y el campeón de España Iván Romeo.

La prueba española del "sterrato" vivirá la fiesta mayor este lunes después de las pruebas de la Copa de las Naciones y la Gran Fondo del fin de semana. Van a estar en la salida 5 equipos del World Tour, con el UAE al frente.

No estará su gran estrella, el esloveno Tadej Pogacar, ganador en 2023, pero los emiratís saldrán por la victoria con Tim Wellens, habitual en el top 10 en todas sus participaciones, el joven suizo Jan Christen y Marc Soler, reciente ganador de la Vuelta a Murcia.

Aunque por equipos el potencial se concentra más en escuadras como la referida, el Bahrain Victorious de Pello Bilbao y Mohoric y el Red Bull Bora de Pellizzari y Hindley, los caminos de grava entre olivos esperan con especial atención el pulso entre Pidcock e Iván Romeo.

  Pidcock (Pinarello-Q36.5), podio en la Vuelta 2025, ganador de etapa en Alpe d’Huez y oro olímpico de BTT, amén de campeón mundial tanto en bicicleta de montaña como en ciclocross, será la estela a seguir. El británico ha mostrado un interés especial por participar en la Clásica de Jaén, y su objetivo es incluir en su vitrina la "Aceituna de Oro".

  Será el ciclista de Leeds, de 26 años, una buena piedra de toque para los aspirantes al original y pintoresco trofeo que acredita al vencedor. Movistar moverá sus peones para Iván Romeo, campeón de España y del mundo sub'23 de crono. En el equipo jugarán sus bazas Roger Adríá.

  Entrarán a la batalla de principio a fin los equipos Pro Team españoles. El Burgos Burpellet BH con el jienense José Manuel Díaz, el Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi y Kern Pharma, que trae a un hombre que subió al podio de Úbeda el año pasado, Ibon Ruiz.

  Habrá otros dos jienenses en la Clásica Jaén Paraíso Interior, ambos con la Selección Española sub23: Francisco Jesús Fernández, procedente de Cabra del Santo Cristo; y José Ramón Jiménez, natural de la propia Úbeda. En la formación nacional el líder será Héctor Álvarez.

Después de algunos cambios en el recorrido por las lluvias de los últimos días, el recorrido se ha recortado de los 169 km iniciales a 154,2, de los cuales 25,3 irán por caminos de tierra entre olivos. De los 10 pasos previstos por el "sterrato", las circunstancias del tiempo han obligado a reducirlos a 6.

Para empezar, en los primeros 100 kilómetros se formará la habitual fuga, y tendrá el primer camino entre olivos, Vandelvira (1,3 km). Después del aperitivo vendrá el "Mar de Olivos" (7,5 km), que será el sector más exigente y largo de la prueba, antes de llegar a Úbeda para realizar el primer paso por línea de meta.

En los sectores de Juancaballo (3,7 km) y Santa Eulalia (2,4 km) está previsto que se rompa el pelotón, en momentos de dureza que ya empiezan a seleccionar al grupo de donde saldrá el ganador.

Serán claves los 15,8 km finales kilómetros finales, donde decidirán los tramos de tierra de San Bartolomé (3,3 km) y el segundo paso por el Mar de Olivos (7,5 km).

Una carrera especial, original, donde la fuerza, la habilidad y la estrategia van de la mano. La fiesta está preparada en Úbeda para vivir un espectáculo digno de una localidad Patrimonio de la Humanidad.

. 2025: Michal Kwiatkowski (POL)

. 2024: Oier Lazkano (ESP)

. 2023: Tadej Pogacar (SLV)

. 2022: Alexey Lutsenko (KAZ). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Benfica de Mourinho visita al Santa Clara con el Real Madrid en el horizonte

Infobae

Un centro del CSIC instala en su azotea un telescopio para lograr comunicaciones cuánticas

Infobae

Cómo saber parar y que la ansiedad no se vuelva angustia, según el filósofo Omar Linares

Infobae

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

Infobae

Podemos en Castilla y León sobre el proyecto de Rufián: "Menos ombligo y más territorio"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Políticos y caseros: uno de

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

ECONOMÍA

Navarra, Cataluña y el País

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid