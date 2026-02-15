El derbi entre el Levante y el Valencia acaba en pelea y lanzamiento de botellas

Valencia, 15 feb (EFE).- El derbi entre el Levante y el Valencia disputado este domingo en el Ciutat de València y que ganó el conjunto de Mestalla con los goles de Largie Ramazani y de Umar Sadiq (0-2) terminó con una pelea y con lanzamiento de botellas tras una celebración del central valencianista Eray Cömert.

El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia. El gesto provocó el enfado del Levante y empleados y jugadores saltaron de nuevo al césped para arrebatar el banderín en lo que terminó generando una pelea y lanzamiento de botellas desde la grada.

También hubo lanzamiento de botellas entre algunos aficionados del Levante y del Valencia. Los botellazos desde la grada continuaron una vez se retiraron los jugadores del Valencia y sobre todo Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo. EFE

