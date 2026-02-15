El Casademont destituye a Jesús Ramírez

Zaragoza, 15 feb (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informado este domingo de que ha decidido poner fin a la etapa de Jesús Ramírez al frente del banquillo del equipo masculino.

En una nota de prensa, la entidad rojilla ha desvelado su decisión un día después de caer en casa ante el Asisa Joventut, en la que fue la sexta derrota seguida del equipo en la Liga Endesa.

El Casademont, que ocupa la decimoquinta posición en el campeonato doméstico, también está fuera de la competición continental esta campaña, al caer eliminado de la Copa Europea de la FIBA en segunda ronda.

Ramírez se incorporó al club el pasado verano tras una trayectoria destacada en el baloncesto alemán y después de haber sido distinguido como Entrenador del Año de la easyCredit BBL.

Según ha informado la escuadra aragonesa, la situación deportiva del equipo, marcada por los resultados en la liga, la eliminación de la competición europea y la dinámica del grupo, le ha llevado a tomar la decisión, con el objetivo de afrontar la próxima fase de la temporada con un nuevo impulso.

El club ha agradecido al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante estos meses y le ha deseado "la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales". EFE