El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El esquiador canadiense Mikael Kingsbury, toda una leyenda del esquí acrobático, ganó este domingo su primer oro olímpico en baches dual (dual moguls) en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), sumando así su quinta medalla.

Así, Kingsbury, que ya contaba con un oro en la disciplina de baches, en Pyongyang 2018, y tres platas, en Sochi 2014, Pekín 2022 y la última conseguida en Milán Cortina hace sólo unos días, añade una nueva quinta medalla olímpica, consagrándose como uno de los mejores del circuito en esquí acrobático.

El canadiense de 33 años se repuso así del segundo puesto en esta prueba de baches esta semana, en la que perdió contra pronóstico en la final contra el australiano Cooper Woods.

Este domingo, fue el mejor y superó al japonés Ikuma Horishima, plata, en la última ronda (30-5).

Por su parte, el australiano Matt Graham se llevó el bronce tras derrotar en el tercer y cuarto puesto al también japonés Takuya Shimakawa (20-15). EFE