Diego Ocampo: "No hemos jugado con la tensión ni la concentración necesaria"

Barcelona, 15 feb (EFE).- El entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, lamentó este domingo, tras la derrota ante el Barça en la vigésima jornada de la Liga Endesa (97-60), que no han jugado "con la tensión ni la concentración necesaria" para plantar cara en el Palau Blaugrana por tercera temporada consecutiva.

"No hemos jugado con la tensión ni la concentración necesarias, especialmente en lo que respecta a la resiliencia. Es evidente que fallamos tiros fáciles, y eso nos fue desmoralizando", reconoció el técnico lucense en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Ocampo señaló que la frustración de su equipo aumentó por su incapacidad para mantener la intensidad defensiva y la organización en las transiciones, pero que espera que se convierta en "una lección positiva" si aprenden de ella durante las próximas semanas sin compromisos, al no estar clasificados para la Copa del Rey.

"Tenemos dos semanas. Evidentemente no me gusta parar, y a nadie le gusta, pero lo que me gusta da igual, es lo que hay, y lo intentaremos adaptar para conseguir tres objetivos: mejorar, descansar y recuperar jugadores lesionados", añadió.

Sobre la diferencia en los rebotes, 56 para el Barça frente a 32 del Manresa, Ocampo destacó que trabajar a ese nivel "no puede ser aceptable", ya que no se trata solo de técnica o de "cómo te colocas", sino también de "las ganas" de competir en cada acción. EFE

