Detenido un hombre en Sant Antoni (Ibiza) por agredir de gravedad a su expareja

(Actualiza la NA7167 con información sobre el estado de la mujer)

Ibiza, 15 feb (EFE).- Un hombre ha sido detenido este domingo en Sant Antoni, en Ibiza, como presunto autor de una agresión en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, una mujer de 31 años que ha sido hospitalizada en estado grave y sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

La víctima ha sido evacuada en ambulancia sobre las 11.18 horas a un centro hospitalario en estado grave.

La mujer, de nacionalidad española, ha ingresado en estado crítico por traumatismo craneal en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, los agentes han arrestado al sospechoso en el mismo lugar de los hechos.EFE

