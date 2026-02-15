Detenido un hombre en Sant Antoni (Ibiza) por agredir a su expareja

Ibiza, 15 feb (EFE).- Un hombre ha sido detenido este domingo en Sant Antoni como presunto autor de una agresión en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, que ha sido hospitalizada y sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

La víctima fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave y por el momento no ha trascendido información sobre su evolución.

Según ha informado a EFE este domingo la Guardia Civil, los agentes han arrestado al sospechoso en el mismo lugar de los hechos.EFE

