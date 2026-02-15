Detenido un hombre en Sant Antoni (Ibiza) por agredir a su expareja

Ibiza, 15 feb (EFE).- Un hombre ha sido detenido este domingo en Sant Antoni como presunto autor de una agresión en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, que ha sido hospitalizada y sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento.
La víctima fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave y por el momento no ha trascendido información sobre su evolución.
Según ha informado a EFE este domingo la Guardia Civil, los agentes han arrestado al sospechoso en el mismo lugar de los hechos.EFE
1011538
Últimas Noticias
Cataluña condiciona parte de los fondos de los ambulatorios a evitar bajas sin diagnóstico
El PSOE de Castilla-La Mancha pide al partido más esfuerzos argumentales ante las derrotas
Lluvias en el norte, viento fuerte en el este y temperaturas en ascenso mañana
El Rayo insiste en que se podía jugar en Vallecas y se siente “muy perjudicado”
Sánchez viaja hoy a la India para asistir a una cumbre sobre la IA e impulsar inversiones
MÁS NOTICIAS