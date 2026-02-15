Dani Olmo apadrina el libro autobiográfico de un chico con cáncer

Barcelona, 15 feb (EFE).- El jugador del Barcelona Dani Olmo ha apadrinado un libro autobiográfico de un chico con cáncer, Martí Bach, seguidor del equipo azulgrana y al que hizo una dedicatoria que formará parte de la obra, que se titula 'Pilota aturada' (Pelota parada).

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el FC Barcelona, ​​a través de la Fundación Barça, ha querido dar visibilidad a esta historia, que tuvo un capítulo especial cuando Martí y Olmo -dos "enfermos" del fútbol- se encontraron en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En 'Piloto aturada', que también cuenta con un prólogo escrito por la directora general de la Fundación Barça, Marta Segú, este joven ilerdense relata en un diario personal su lucha contra la leucemia, que le fue diagnóstica en febrero de 2023 cuando tenía 13 años. Un testimonio crudo, con un lenguaje directo y cargado de metáforas futbolísticas.

Apasionado del fútbol y del Barça, Martí construye el relato como un partido: cada capítulo se abre con una cita de una figura destacada del mundo del fútbol y avanza entre derrotas, esperas y pequeñas victorias.

"Era un disparo envenenado, directo a portería… pero lo he parado", escribe en el tramo final del diario, resumiendo el espíritu de superación que atraviesa toda la obra.

Dani Olmo ha participado en diversas iniciativas solidarias y, en el caso del cáncer infantil, ya había colaborado anteriormente con la Casa Xuclis, centro de alojamiento para familias con niños en tratamiento oncológico prolongado. Martí vivió allí ocho meses durante la fase más intensa del tratamiento, una experiencia que también queda reflejada en el diario.

Tres años después de aquel diagnóstico, Martí ha vuelto a hacer lo que más quiere: jugar al fútbol. En su diario no ha quedado solo la crónica de una enfermedad, sino el relato de un adolescente que ha aprendido que, hasta el último minuto, el partido no ha terminado.

Esta acción se enmarca dentro del programa Pulseras Blaugranas de la Fundación Barça, que tiene como objetivo principal mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes con enfermedades graves que están hospitalizados, así como el de sus familias, durante el proceso de la enfermedad.

Lo hace mediante la creación de espacios y ambientes más amables en los hospitales, que favorezcan el acompañamiento emocional y ayuden a hacer más llevadera la enfermedad. EFE

(vídeo)