Courtois y Fede Valverde enfocan a Lisboa con los errores cometidos presentes

Madrid, 15 feb (EFE).- Thibaut Courtois y Fede Valverde, dos pesos pesados del vestuario del Real Madrid, enfocan el reencuentro europeo con el Benfica en los octavos de final de la Liga de Campeones teniendo muy presentes los errores cometidos en el 4-2 que les sacó del top ocho, pero con la certeza de ofrecer otra imagen el martes en Da Luz.

"Jugar este play off no era lo que queríamos, pero es lo que nos toca y nos enfrentamos a un gran equipo que nos hizo daño en su estadio", confesó Courtois a horas del reencuentro.

El portero belga apuntó a la unión del equipo sobre el terreno de juego y jugar con las líneas juntas como claves para evitar otra derrota europea que pueda complicar la vuelta en el Santiago Bernabéu.

"Tenemos que mejorar, aprender de esa derrota y poner la misma actitud que ante la Real Sociedad para sacar un buen resultado. Será diferente porque es a ida y vuelta, pero sabemos que ellos en su estadio van a buscar ventaja y tenemos que estar juntos defensiva y ofensivamente para volver al Bernabéu con un buen resultado", aseguró Courtois.

En la misma línea se expresó uno de los capitanes, el uruguayo Fede Valverde, con ganas de revancha. "No dimos buena imagen en Lisboa. Los jugadores somos los responsables. Tenemos que seguir creciendo y mejorando".

Para Fede llega el momento de la temporada en el que tienen que demostrar que van a pelear por conquistar los dos títulos grandes a los que aspira el Real Madrid, LaLiga y la 'Champions League'.

"Hay que ir a por todos los títulos. Si digo que no peleamos por Liga y Champions sería una vergüenza por mi parte como jugador y capitán. Llevamos mucho tiempo trabajando para estos partido que vienen ahora en la Champions. Toca demostrar lo que queremos", dijo en un mensaje motivador que representa el ánimo con el que la plantilla madridista encarará la eliminatoria. EFE

