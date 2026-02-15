Espana agencias

Corberán: “Lo importante no es Carlos Corberán, es el Valencia Club de Fútbol”

Valencia, 15 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, destacó la importancia de la victoria de su equipo ante el Levante en el derbi disputado este domingo en el Ciutat de València (0-2) y se centró en lo colectivo por encima de su situación.

“Lo importante no es Carlos Corberán, es el Valencia Club de Fútbol. Los tres puntos eran muy necesarios y la victoria la necesitaba el Valencia. Esto es una carrera y el año pasado hablamos de maratón de resiliencia. Va a ser una lucha y cada partido hay que lucharlo”, dijo Corberán en rueda de prensa.

“Tenemos que olvidar muy rápido el partido anterior y centrarnos en lo siguiente. El equipo viene con una actitud competitiva que me está gustando mucho, pero tenemos que crecer en lo futbolístico, aunque la actitud que tenemos nos mantiene en un nivel competitivo correcto”, añadió.

El técnico del Valencia habló también sobre la rivalidad con el Levante: “La rivalidad está clara, pero yo la entiendo desde el máximo respeto porque es bonito jugar este tipo de partidos. Sabemos lo que supone para nuestra afición ganar el partido y la carga en lo emocional es alta”.

Sobre la celebración final de Eray Cömert, que terminó con pelea y lanzamientos de botellas, Corberán aprovechó la oportunidad para disculparse: “Pedir disculpas en nombre del Valencia. Hay mucha tensión y a veces se expresa de una manera que no es correcta. No hemos querido faltar al respeto al Levante”.

“Sabíamos que existirían los momentos de tensión con Pepelu y el jugador era consciente. Tenía que poner todo el foco en el fútbol y en su personalidad y estos momentos también ayudan a evolucionar y a crecer como jugador”, señaló sobre el futbolista del Valencia, recibido por su antigua afición con gritos y billetes con su cara.

