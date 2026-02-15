Espana agencias

Cinco fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, dos de ellos peatones

Madrid, 15 feb (EFE).- Cinco personas han fallecido en otros tantos siniestros mortales registrados en las carreteras durante el fin de semana, desde las 15:00 horas del pasado viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, y dos de las víctimas mortales son peatones.

El día de mayor siniestralidad ha sido el sábado, cuando se han contabilizado tres accidentes con tres fallecidos, de los que dos son peatones que han muerto al ser atropellados en los términos municipales de Mos (Pontevedra) y Águilas (Murcia).

Este domingo, hasta las 20:00 horas, se ha registrado un siniestro mortal con un fallecido y dos heridos, según ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT).

El viernes hubo también un accidente en vías interurbanas que se saldó con una víctima mortal y una persona herida. EFE

