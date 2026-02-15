“Cholo” gana el derby sevillano

Dos Hermanas (Sevilla), 15 feb (EFE).- El tres años “Cholo”, propiedad de la cuadra Edif que entrena Blas Rama, ha vencido esta tarde en los 1.800 metros en hierba del Memorial Javier Piñar Hafner, carrera considerada el derby del Hipódromo de Dos Hermaas (Sevilla).

El potro, de capa negra, está bautizado en honor de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Nicolás de Julián estrenaba hoy su acuerdo para ser el primer jockey de Eduardo Fierro (cuadra Edif) y no ha podido tener mejor resultado.

“Cholo” vigiló hasta la salida de la curva al puntero, “Wood Land”, y frente a las tribunas pasó delante y resistió en una apretada llegada con los debutantes en España “Banker Nine” y “Duke of Cumberland”.

“Party Zone” había confirmado los pronósticos en la carrera de apertura de la reunión sevillana y, con la monta de Sara Horcajada, superó sin dificultad al arenero “Marco Aurelio” en los 2.200 metros.

Media hora después, “As Bestas” y la checa Denisa Sikorová enlazaban su tercer éxito consecutivo en el hipódromo nazareno y, de nuevo, con subida de distancia. Ha pasado de 1.200, a 1.600 y, hoy, a los 1.800 metros en la pista de hierba con otro potente cambio de ritmo final.

La cuarta carrera era la de la Lototurf, otro hándicap de 1.800 metros en el ‘verde’. Victoria para “Gee Whizzer” con otro checo en la montura, el once veces campeón de España Václav Janácek.

Ya en la de cierre, con caballos nuevos y poco vistos en España pero de interesantes actuaciones en el extranjero, mostró mucha autoridad “Sanat”, que salió decidido del poste de los 1.400 metros y no dio opción.

“Natural Force”, compañero de entrenamiento en el patio del argentino Óscar Anaya, completaría la gemela. Primero y segundo contaron también con montas de argentinos, José Gómez y Nicolás Valle, respectivamente.

Estas cinco pruebas servían de base para la apuesta nacional Quíntuple Plus, cuya primera categoría de premios queda compuesta por las mantillas: 5 – 5 – 2 – 3 – 2 – 1.

Para la Lototurf, “Gee Whizzer” defendía el número 3. No se registró retirada alguna en la tarde.

