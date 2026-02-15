Espana agencias

Chemnung pulveriza el récord de Barcelona; Gebrhiwet acaricia el récord mundial

Barcelona, 15 feb (EFE).- La keniana Loice Chemnung pulverizó este domingo el récord del Medio Maratón de Barcelona al imponerse con un tiempo de 1:04:01 en el Hyundai Medio Maratón Barcelona by Brooks, donde el etíope Hagos Gebrhiwet llegó a acariciar el récord mundial de la distancia, aunque finalmente se quedó a 35 segundos de la plusmarca (58:05.35).

De este modo, Chemnung sucede a su compatriota Joyciline Jepkosgei, plusmarquista de las dos últimas ediciones, la más reciente con 1:04.13, y rebajó en 12 segundos la mejor marca histórica de la prueba.

Su actuación superó ampliamente las expectativas, ya que la keniana llegaba con una mejor marca personal de 1:05:46, lograda en el Medio Maratón de Málaga de 2023, y, con este registro, se consolida como la sexta corredora más rápida de la historia de la distancia.

La climatología favoreció a la keniana. Sin la amenaza de lluvia ni viento que ha azotado Barcelona esta semana, el recorrido completamente urbano, muy lineal, con apenas desnivel acumulado y solo 25 curvas, ofrecía las condiciones perfectas para atacar la plusmarca.

Desde el primer momento, la campeona nacional de 10 km dejó claro su gran estado de forma, el mismo que le permitió ser cuarta en el último Maratón de Chicago. Con un ritmo sólido y constante, se marchó en solitario y ya en el kilómetro diez se situaba veinte segundos por debajo de la mejor marca del circuito.

Chemnung supo gestionar los esfuerzos y, pese al cansancio acumulado, mantuvo el tirón. Aunque el récord mundial que ostenta la etíope Letesenbet Gidey desde el Medio Maratón de Valencia 2021 (1:02:52) se iba alejando con cada kilómetro, el récord de la prueba estaba al alcance de su mano.

Así, tras llegar a estar 28 segundos por debajo de la marca anterior, la atleta aguantó la fatiga y finalmente cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 1:04:01 que la consolida como la mejor marca de la prueba.

El podio femenino lo completaron la estadounidense Weini Kelati (1:06:03), que rebajó su propio récord de Estados Unidos de 1:06:09, y la etíope Diniya Kedir (1:06:27).

La española más destacada, Marta Galimany, que había expresado en la previa su deseo de mejorar la marca que logró en el Medio Maratón de Sevilla (1:09:57), finalmente no pudo competir debido a un virus estomacal, según anunció en sus redes sociales.

En categoría masculina, el etíope Hagos Gebrhiwet mantuvo durante buena parte de los 21,097 kilómetros la ilusión de batir el récord mundial homologado que ostenta su compatriota Yomif Kejelcha desde el Medio Maratón de Valencia 2024 (57:30).

La reciente decisión de World Athletics de no homologar la marca que el ugandés Jacob Kiplimo firmó en la última edición (56:42) al considerar que se había aprovechado del rebufo del coche de carrera, dejaba al alcance de Gebrhiwet la posibilidad de atacar la plusmarca mundial, más cuando era uno de los cuatro atletas que han bajado de los 58 minutos en medio maratón.

Gebrhiwet se quedó sin liebre antes del kilómetro cinco, pero mantuvo un ritmo alto y en el kilómetro diez estaba dos segundos por debajo del récord mundial. Sin embargo, la fatiga acumulada y el esfuerzo por sostener un ritmo tan extremo le pasaron factura en la segunda mitad de la prueba.

A pesar de un arreón final, los últimos kilómetros se le hicieron largos tras haber corrido en solitario durante toda la carrera, y finalmente cruzó la línea de meta con un tiempo de 58:05.35, quedándose a 35 segundos de la mejor marca de la distancia.

El podio masculino lo completaron el suizo de origen sudanés Dominic Lokinyomo Lobalu (59:25), que no logró batir el récord de Europa de Julien Wanders (59:13, 2019), y el francés Emmanuel Roudolff, reciente ganador del Medio Maratón de Sevilla, con 59:35.

Más allá de los corredores élite, el Hyundai Medio Maratón Barcelona by Brooks se convirtió en la edición más multitudinaria de la historia, con más de 36.000 inscritos en la prueba popular, superando los 31.000 del año pasado, que salieron de forma escalonada para favorecer mejores registros individuales. EFE

avm/gmh/jpd

