Cataluña documenta el rastro de 268 brigadistas desaparecidos en la Guerra Civil

Barcelona, 15 feb (EFE).- La Generalitat ha logrado documentar el rastro de 268 voluntarios internacionales, la mayoría italianos y de la Europa del este, que combatieron en Cataluña al lado de la República durante la Guerra Civil y cuyo destino se desconocía, ya que se les perdió la pista en la contienda.

Dos estudios elaborados por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática han permitido seguir el rastro de esos combatientes y, en algunos casos, documentar por primera vez el lugar en el que su rastro se esfumó.

Los estudios forman parte del programa 'Alvah Bessie' de búsqueda de voluntarios internacionales desaparecidos durante la Guerra Civil en Cataluña y de sus familiares en los países de origen, ha informado este domingo la consellería.

Con estos 268 brigadistas, la mayoría de ellos desaparecidos en la Batalla del Ebro, son ya 1.139 los voluntarios internacionales documentados en Cataluña durante la guerra.

La mayor parte de los voluntarios certificados en estos dos informes procedían de la Italia gobernada por Mussolini y de países del este de Europa y se integraron en la XII Brigada Internacional, la llamada 'Brigada Garibaldi', y en el Batallón Divisionario Checho-Balcánica.

Ambos trabajos permiten disponer de un mapa detallado de los movimientos militares de esas dos unidades de brigadistas, que se incorporaron a la Batalla del Ebro en septiembre de 1938, en un momento especialmente crítico para las tropas republicanas

Se calcula que entre 35.000 y 40.000 personas de cincuenta países se integraron en las Brigadas Internacionales para combatir el fascismo en la Guerra Civil. EFE