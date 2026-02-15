Carlos Rodríguez:"He demostrado estar a un buen nivel"

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), segundo en la general final del Tour de Provenza, finalizó la prueba que marcó su inicio de temporada con buenas sensaciones al "demostrar un buen nivel".

Rodríguez (Almuñecar, 25 años), quien no competía desde su retirada en el Tour de Francia con una fractura de pelvis, se mostró satisfecho en la línea de meta.

"Obviamente, quería ganar, pero tengo que estar satisfecho; creo que ayer demostré que estoy a un buen nivel. No pude ganar, pero aunque no fuera el más fuerte, estuve ahí delante, y eso es lo que importaba: volver a coger el ritmo", señaló el andaluz en meta.

Rodríguez trató de resolver la carrera en la segunda jornada camino de la Montaña de Lure, pero se interpuso el estadounidense Riccitello, vencedor final de la carrera. Valoró el resultado global del Ineos, con dos victorias de etapa y otros dos puestos en el podio

"Hoy lo hemos vuelto a intentar. Con un segundo puesto ayer, un segundo y un tercer puesto en la general, y la victoria de Axel Laurance en la etapa final para rematar, tenemos que estar muy contentos. Necesitamos mantener esta confianza y motivación para la próxima carrera", dijo Carlos Rodríguez. EFE