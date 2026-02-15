Espana agencias

Calle (Vox) critica a Feijóo: "Ahora hay que 'entenderse' porque quieren ser presidentes"

Mérida, 15 feb (EFE).- El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha criticado este domingo que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, defienda que ambos partidos "deben entenderse y ser consecuentes con las urnas" porque ahora "quieren ser presidentes".

"Ahora hay que 'entenderse' porque quieren ser presidentes…", ha señalado Fernández Calle en la red social X, en respuesta a la entrevista de Feijóo en el diario El Mundo, en la que el líder popular también plantea que "hay que ser consecuentes con las urnas".

El dirigente de Vox, candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones anticipadas del pasado 21 de diciembre, ha subrayado que "hace dos años y medio no podían dejarnos entrar en el gobierno porque éramos machistas, xenófobos y homófobos…"

Se ha referido así a las declaraciones que hizo entonces la líder regional del PP, María Guardiola, tras la desavenencias entre las dos formaciones que desembocaron en que la Presidencia de la Asamblea de Extremadura fuera para el PSOE, cuando el bloque de la derecha tenía la mayoría absoluta.

Fernández Calle también ha expuesto que hace tres meses no se podía hablar de sus propuestas para aprobar los presupuestos "porque estaban fuera de la ley... La semana pasada éramos un partido que estaba fuera del sistema, de adolescentes políticos y matones… -en referencia a las declaraciones del secretario regional del PP, Abel Bautista- y hace tres días querían pactar con el PSOE…"

"Curiosa manera de 'entenderse'…", ha ironizado el dirigente de Vox.

Las negociaciones entre ambas formaciones continúan enquistadas en Extremadura mientras prosigue el cruce de acusaciones entre sus dirigentes. EFE

