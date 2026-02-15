Espana agencias

Buscan en el río Bidasoa a un hombre que saltó al agua tras un intento de robo en Irun

San Sebastián, 15 feb (EFE).- Efectivos de distintos servicios de emergencias buscan en el río Bidasoa a un hombre que ha saltado al agua la madrugada de este domingo tras un intento de robo en una estación de servicio de Irun (Gipuzkoa), informa el Departamento vasco de Seguridad.

Según esta fuente, pasadas las 1:30 horas una persona ha alertado a la Ertzaintza de que dos hombres estaban forzando las cajas del dinero de la zona de lavado de vehículos situada junto a una gasolinera de la ciudad fronteriza.

Varias patrullas de la Policía Vasca han acudido al lugar, donde han visto como los dos presuntos autores del robo salían corriendo y que uno de ellos saltaba al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, y desaparecía en el agua.

En ese momento, se han activado los recursos de emergencias y efectivos de los bomberos, de la Cruz Roja y del servicio de Protección Ciudadana de Irun han comenzado a rastrear la zona, a pesar de las dificultades que implicaban la fuerza de la corriente en el río por las últimas lluvias y la nula visibilidad.

Salvamento Marítimo ha enviado, en un primer momento, el helicóptero Helimer, para una revisión desde el aire, al tiempo que la Ertzaintza ha dado aviso a las autoridades francesas a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia (Francia).

Un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha movilizado a recursos de la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía Vasca, que ya trabajan en la búsqueda, a la que también se ha incorporado el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi.

El otro implicado en los hechos, de 31 años y nacionalidad española, ha sido detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

En el registro preventivo que le ha sido practicado los agentes le han encontrado una tableta de 100 gramos de hachís, por lo que también ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública. EFE

