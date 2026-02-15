Brignone, nueva campeona olimpica de gigante

Cortina d'Ampezzo (Italia), 15 feb (EFE).- La italiana Federica Brignone se proclamó campeona olímpica de gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar este domingo la prueba de esa disciplina disputada en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV edición de una cita olímpica invernal.

Brignone, de 35 años, que el jueves ganó oro en el supergigante, diez meses después de haber sufrido una lesión muy grave, cubrió la pista Olympia delle Tofane en un tiempo ganador de dos minutos, trece segundos y cinco décimas exactas, convirtiéndose de esta manera en la gran triunfadora del deporte rey invernal en estos Juegos.

'Fede', nacida en Milán y brillante en Cortina d'Ampezzo, sucede en el historial de la prueba a la sueca Sara Hector, que este domingo compartió segundo puesto y medalla de plata -al marcar ambas idéntico crono, a 62 centésimas de la italiana- con la noruega Thea Louise Stjernesund. EFE