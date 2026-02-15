Brignone lidera el gigante tras la primera manga

Cortina d'Ampezzo (Italia), 15 feb (EFE).- La italiana Federica Brignone. lidera el gigante femenino de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este domingo en la estacion de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV edición de una cita olímpica invernal.
En su primera bajada, Brignone -que el jueves ganó oro en el supergigante- cubrió la pista Olympia delle Tofane en un minuto, tres segundos y 23 centésimas, 34 menos que la alemana, que es segunda.
Otra italiana, Sofia Goggia, ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá con la decisiva segunda manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT). EFE
