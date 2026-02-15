Espana agencias

Brignone lidera el gigante; Shiffrin es séptima tras la primera manga

Cortina d'Ampezzo (Italia), 15 feb (EFE).- La italiana Federica Brignone lidera el gigante femenino de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este domingo en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV edición de una cita olímpica invernal y en el que la estadounidense Mikaela Shiffrin -la gran dominadora del esquí alpino durante el último decenio- ocupa la séptima plaza provisional.

En su primera bajada, Brignone -que el jueves ganó oro en el supergigante- cubrió la pista Olympia delle Tofane en un minuto, tres segundos y 23 centésimas, 34 menos que la alemana, que es segunda.

Otra italiana, Sofia Goggia, ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá con la decisiva segunda manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT).

Shiffrin -quíntuple ganadora de la Copa del Mundo y con 18 medallas en grandes eventos- es séptima, a un segundo y dos centésimas, en una prueba en la que, curiosamente, la noruega Thea Louise Stjernesund, la albanesa Lara Colturi y la sueca Sara Hector -que defiende el título que ganó en los Juegos de Pekín 2022- comparten, con idéntico crono, la cuarta plaza.

La austriaca Julia Scheib, líder de la Copa del Mundo de la disciplina, es undécima a un segundo y trece centésimas. EFE

