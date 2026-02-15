Espana agencias

Brignone: Estaba más nerviosa que en el supergigante pero intenté hacer mi rutina y sirvió

Cortina d'Ampezzo (Italia), 15 feb (EFE).- La italiana Federica Brignone, flamante campeona olímpica de gigante de esquí alpino, al ganar este domingo la prueba de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) de esa disciplina declaró en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la cita olímpica invernal que esta vez "estaba más nerviosa que en el supergigante", del jueves, en el que capturó el primero de sus dos oros.

"Esto es increíble. Si me lo dicen hace unos meses, evidentemente no me lo hubiera creído", comentó, tras convertirse en doble campeona olímpica, Brignone, de 35 años, que hace diez meses estaba internada en un hospital con graves lesiones que hicieron pensar a no pocos que no regresaría a la alta competición.

"La verdad es que no hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos", comentó 'Fede', que el pasado 3 de abril, poco después de ganar por segunda vez la Copa del Mundo -competición en la que cuenta 37 victorias, de ellas 17 en la disciplina en la que ganó este domingo-, se lesionó gravemente al sufrir una espectacular caída en la segunda manga del gigante de los campeonatos nacionales de Italia; a consecuencia de la cuál se rompió tibia y peroné, así como los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

"Vi que el tiempo de la primera manga era muy bueno; pero hoy la verdad es que estaba más nerviosa que el día del supergigante", comentó Brignone, asimismo doble campeona mundial y desde este domingo con diez medallas en grandes eventos.

"Así que intenté hacer mi rutina, escuchando algo de música. Estuve viendo el biatlón y me fui calmando", explicó la 'tigresa' de Milán, que siempre compite con la imagen de ese depredador félido en su casco.

"Todo eso me sirvió. Así que logré concentrarme sólo en mi esquí. Sabía que tenía que apretar y eso hice", manifestó Brignone, que nació en Milán y se inmortalizó deportivamente en Cortina d'Amezzo, dándole un tinte poético a su gesta. "Luego escuché el griterío del público cuando crucé la meta; con lo cuál supe que la cosa había ido bien; y al final acabé gritando, de alegría, yo también", añadió la gran triunfadora de las pruebas de esquí alpino en estos Juegos.

"No sé si el mío ha sido el mayor retorno de la historia. Pero sólo yo sé por todo lo que pasé para llegar de nuevo hasta aquí. Ha sido todo muy duro; pero ha sido un gran retorno", indicó Brignone tras proclamarse doble campeona olímpica. EFE

