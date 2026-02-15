Australia se impone en el SailGP de Auckland, en Nueva Zelanda; España, tercera

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El equipo español de Los Gallos se clasificó en la tercera plaza de la segunda prueba del campeonato SailGP, la etapa de Nueva Zelanda, en Auckland, en una regata final que fue para el Bonds Flying Roos australiano.

El vigente campeón, el Emirates británico, se situó en la segunda plaza de la final de una prueba marcada por el fuerte viento.

Según informa el equipo español en un comunicado, el barco pilotado por Diego Botín se coló en la final del domingo con algo de suspense, y a punto estuvo de llevarse su primera victoria del año.

"En este segundo día del ITM New Zealand Sail Grand Prix, la competición implementó, por primera vez en su historia, un novedoso formato de competición con flota dividida, con la idea de garantizar el espectáculo en un campo de regatas estrecho marcado por las fuertes rachas de viento", añade la nota.

Nueva Zelanda y Francia sufrieron un accidente el sábado que les dejó fuera de juego. Un factor que hizo que el conjunto español necesitara controlar el empuje de sus inmediatos perseguidores: Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca. Los del Emirates tuvieron la fortuna de caer en el mismo grupo que galos y kiwis —ya eliminados—, junto a otros rivales más asequibles, y sumaron dos victorias fáciles que aseguraron su presencia en la final, según la misma fuente.

"España, por su parte, sufrió más de lo esperado para lograrlo. En la carrera 4, la primera del día, el equipo español no pudo competir debido a un fallo técnico en el F50 que inutilizó el uso de los foils. Los Gallos afrontaron la última y decisiva carrera de flota con la necesidad de quedar por delante de suecos y daneses para entrar en la final. Pero, en escenarios así, cargados de presión, es donde mejor se desenvuelve el Spain SailGP Team, que se rehízo a tiempo para sumar en dicha manga un tercer puesto vital".

"Una final entre los tres campeones históricos del campeonatoLos Gallos se midieron en una igualada final a los todopoderosos Bonds Flying Roos (AUS) —tres veces campeones mundiales— y a Emirates GBR —vigente campeona—".

Tras una gran salida, España soñó con la primera victoria de la temporada. Sin embargo, poco a poco, metro a metro, Australia fue recuperando terreno al equipo español, haciéndose con el primer puesto a mitad de carrera.

A partir de ahí fue imposible bajar a los aussies del cajón más alto. El Spain SailGP Team lo intentó hasta el último suspiro, pero acabó cediendo y siendo superado incluso en la última boya por los británicos.

Por su parte, Diego Botín valoró positivamente el resultado logrado en Auckland: “Después de lo que pasó en Perth (el barco sufrió un accidente en los entrenamientos y no pudo competir en la prueba) haber entrado en la final nos hace sentir muy bien. Es un punto muy positivo sobre el que construir el resto de la temporada. Vamos a seguir apretando a partir de ahora”.

El piloto español también se refirió al formato de flota dividida aplicado durante la jornada del domingo, subrayando su relevancia en condiciones meteorológicas exigentes: “Creo que es una muy buena decisión. En condiciones como estas, trece barcos fuera de control hacen que el riesgo aumente muchísimo, y puede llegar a ser demasiado peligroso”.

Los Gallos sumaron ocho puntos en su primera prueba del Rolex SailGP, que les colocan en una buena sexta posición. EFE